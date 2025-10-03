Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Proteste FlotillaFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaSciopero 3 ottobreTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
CronacaFlotilla, liberi i parlamentari italiani. Israele li rimpatria su un volo di linea
3 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Flotilla, liberi i parlamentari italiani. Israele li rimpatria su un volo di linea

Flotilla, liberi i parlamentari italiani. Israele li rimpatria su un volo di linea

Una nota della Farnesina ha fatto sapere che Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi saranno rimpatriati questa mattina

Nella combo, prima fila da sx, Marco Croatti e Benedetta Scuderi; seconda fila da sx, Arturo Scotto e Annalisa Corrado ANSA / FACEBOOK MARCO CROATTI

Nella combo, prima fila da sx, Marco Croatti e Benedetta Scuderi; seconda fila da sx, Arturo Scotto e Annalisa Corrado ANSA / FACEBOOK MARCO CROATTI

Per approfondire:

Roma, 3 settembre 2025 – Sono liberi i parlamentari italiani fermati in Israele. A dare la notizia è una nota diffusa della Farnesina.

“Il ministero degli Esteri informa che sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza”.

Flotilla, liberi i parlamentari italiani. Israele li rimpatria su un volo di linea

Il ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 alle 10 locali. L’ambasciata inoltre ha schierato personale del consolato al porto di Ashdod per effettuare visite consolari e richiedere la liberazione immediata di tutti gli altri italiani detenuti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata