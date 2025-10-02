Sumud Flotilla, cosa succederà agli italiani fermati? Domande e risposte

Roma, 2 ottobre 2025 – Accettare il rimpatrio volontario immediato oppure essere detenuti in carcere, in attesa dell’espulsione coatta. Queste le due opzioni più probabili che si profilano per i membri dell’equipaggio – circa 400 persone per una cinquantina di barche – della Global Sumud Flotilla la missione umanitaria internazionale, civile e non-violenta, che nella notte è stata intercettata dalla marina militare israeliana a 75 miglia nautiche dalla costa di Gaza, in acque internazionali, dove navigava con l’intento di portare aiuti alla popolazione della Striscia e rompere il blocco navale. Tra questi, finora sono 22 gli italiani fermati, ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, “tutti in buone condizioni”. In base all’ultimo aggiornamento, entro il pomeriggio odierno (2 ottobre) dovrebbero terminare le operazioni di trasferimento nel porto di Ashdod per l’avvio dell’iter di identificazione.

Attualmente in Israele è in corso la festa religiosa dello Yom Kippur, per la quale si fermano tutte le attività del Paese. Per questo, solo in serata i membri dell’equipaggio “verranno trasferiti in autobus alla struttura detentiva di Be'er Sheva”, ha detto il ministro Tajani alla Camera. Domani, venerdì 3 ottobre, avverranno le prime visite dei funzionari dell’ambasciata italiana in Israele, che si ripeteranno domenica in quanto sabato è Shabbat, giorno del riposo.

Per lo coloro che accettano il rimpatrio volontario, la procedura di rientro scatta immediatamente. Considerato lo Yom Kippur, è dunque probabile che i primi viaggi avvengano già a partire da venerdì 3 ottobre.

Per chi invece rifiuta il rimpatrio volontario, scatta la procedura di espulsione coatta per cui bisogna attendere “il provvedimento di respingimento dell'Autorità giudiziaria, la cui pronunzia giunge generalmente dopo 48-72 ore”, ha spiegato il ministro Tajani. In questo caso, le autorità israeliane sarebbero intenzionate ad emettere un unico provvedimento per tutti gli interessati. “Li trasferirebbero lunedì 6 e martedì 7 all'aeroporto Ben Gurion – ha detto Tajani – e con due voli charter li manderebbero in due distinte capitali europee: hanno chiesto Madrid e Londra perché è la sede del direttivo della Sumud Flotilla, ma non hanno ancora avuto risposta”.

Non c’è certezza su chi si farà carico di eventuali costi di rimborso a Israele per i voli charter che riporterà in Europa l’equipaggio della Flotilla. Ieri due quotidiani italiani, La Stampa e Repubblica, riportavano informazioni secondo cui il governo non sarebbe intenzionato a pagare, facendo ricadere l’onere sulla Flotilla. “Per gli italiani bloccati dalle forze israeliane nel Mediterraneo ci sarà un volo speciale organizzato dalle autorità italiane. Per cui al momento sembra improbabile che paghino e che su questo abbiano spese a loro carico”, hanno invece fatto sapere oggi fonti del team legale della missione, confermando anche che gli italiani sono “tutti salvi e dovrebbero essere tutti rimpatriati”.

I componenti italiani dell’equipaggio della Flotilla rischierebbero, in linea teorica, secondo alcune interpretazioni, di essere perseguiti in Italia per “atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra”, secondo l'articolo 244 del codice penale. La norma prevede la reclusione da sei a 18 anni e, se la guerra avviene, è punibile con l'ergastolo. Allo stato attuale, l’ipotesi sembra remota.