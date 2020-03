Roma, 13 marzo 2020 - Come promesso, gli italiani si sono ritrovati sui balconi dei loro appartamenti per dar vita al primo dei flash mob organizzati per sentirsi tutti più uniti di fronte alla pandemia coronavirus che impone di stare fisicamente lontani. Lontani col corpo, ma uniti nel cuore, da Roma a Genova a Milano. La musica che si è diffusa nell'aria oggi intorno alle 18 ha davvero commosso il nostro Paese, impegnato in una delle battaglie più difficili di sempre. Fiato alle trombe, oggi 13 marzo, per il flash mob musicale dove tutti eravamo invitati, l'importante era suonare qualcosa. Le esibizioni sono state tantissime, dal violino al pianoforte al flauto. C'è infine chi ha intonato l'Inno di Mameli e 'Volareeee' in un enorme coro di palazzo.

In questo periodo di isolamento forzato, si riscopre il valore positivo dei social network utili per mantenere un contatto con il resto del mondo. Ecco qualce video postato su Twitter.

perché in fondo siamo un popolo di gran cuore .. e ne usciremo tutti insieme! I gesti quelli belli..#flashmob pic.twitter.com/Bp1MaJwXDl — Ale paper (@alecomo80) March 13, 2020

#Genova grazie per questi pochi minuti di condivisione. L’applauso finale di tutto il vicinato mi ha pure un po’ commosso ❤️#flashmob pic.twitter.com/hcOkM0CCJ0 — 𝒞𝒶𝓇𝑜𝓁𝑒𝓉𝓉𝒶 ✨ (@JolexMind) March 13, 2020