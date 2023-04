Fitto rassicura l’Europa "Sul Pnrr avanti spediti"

Nessuna difficoltà sul Pnrr. A dirlo è il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto, dopo le tensioni degli ultimi giorni nella maggioranza. Sul Pnrr "si procede benissimo, senza alcuna difficoltà. Sento cose che non esistono", tranquillizza Fitto, minimizzando le diverse visioni emerse negli ultimi giorni, con la Lega che ha suggerito di rinunciare a una parte dei fondi. E respingendo anche le critiche che attribuiscono i ritardi sul Piano alle modifiche alla governance apportate dal decreto Pnrr in discussione al Senato: "Leggo da molte parti che aver modificato la governance ha comportato ritardi. Mi permetto di sottolineare che il decreto deve ancora entrare in vigore". Il Pnrr approderà in Aula a Palazzo Madama. Rassicurazioni sull’avanzamento del Piano arrivano intanto anche dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che si dice "sereno e fiducioso".