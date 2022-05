Fischi anche al principe William allo stadio durante le premiazioni La monarchia in crisi di popolarità

Traballa la popolarità del principe William in patri. Dopo le contestazioni nei Caraibi per il passato coloniale britannico, adesso arrivano i fischi allo stadio di Wembley. A tre settimane dal Giubileo di Platino, la festa per i 70 anni sul trono di Elisabetta II che dovrebbe unire il regno intorno alla sua longeva monarca, una nuova tegola si abbatte sulla casa reale e sul principe William d’Inghilterra. Sabato sera in occasione della finale della Coppa d’Inghilterra vinta dal Liverpool contro il Chelsea, il nipote della regina Elisabetta, che è anche presidente della Federcalcio inglese, è stato preso di mira dai fan che lo hanno fischiato. Poco prima era invece toccato all’inno ‘God save the Queen’, anch’esso dileggiato dai tifosi.