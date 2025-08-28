Dissenso contro l’assessora Colonnello e i fiocchi arcobaleno per la nascita del figlio: la risposta sui social

Padova, 28 agosto 2025 – Ed è subito polemica. La scelta di Margherita Colonnello, assessora Pd al Sociale del comune di Padova, di festeggiare la nascita del figlio Aronne appendendo fuori dalla porta cinque fiocchi arcobaleno ha suscitato svariate reazioni di disappunto. “Ti regalerò un fiocco arcobaleno – aveva dichiarato Colonnello sul palco del Padova Pride del maggio scorso, quando ancora non si conosceva il sesso del nascituro – perché i colori sono tutti bellissimi. E poi sceglierai tu”. Non sono mancati, ovviamente, i commenti di odio gratuito dei ‘leoni da tastiera’, al quale l’assessora ha puntato il dito in un post accusatorio su Facebook.

Le reazioni social

Non si è fatta attendere la reazione sui social media del vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, solito affidare alle piattaforme online i propri pensieri: “Congratulazione e tanti auguri a mamma, papà e bimbo. Ma era proprio necessario tutto questo?” si legge nel post. Non si tratta, tuttavia, dell’unico pensiero di disapprovazione sulla vicenda manifestato da rappresentanti della politica. La senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini, ad esempio, parla di “estremismo gender che danneggia” ed evidenzia come “alla nascita siamo maschi o femmine. Punto. È la biologia a deciderlo: negarlo è come sostenere che la terra è piatta”. L’onorevole leghista nonché capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione Rossano Sasso invita invece l’assessora a “non strumentalizzare un neonato” e prosegue manifestando il proprio pensiero: “No, cara Signora – afferma – Si nasce maschi o si nasce femmine, e la sua ideologia non potrà mai cancellare queste differenze”.

“Dichiarazione al Pride distorta”

Per rispondere all’ondata di odio nei suoi confronti, anche l’assessora Colonnello si è rivolta ai social per dire la sua: “Nostro figlio non ha ancora due settimane – si legge tra le righe del post su Facebook –. Non avremmo immaginato di dover impiegare questo tempo prezioso sommersi da una polemica nazionale sulla nostra famiglia”. La neo-mamma ha accusato i leoni da tastiera di essersi “scatenati sulla base di una dichiarazione non riportata correttamente, riempiendoci di odio”, riferendosi alle sopracitate parole pronunciate sul palco del Pride. “La ‘bestia’ – conclude l’assessora – ha preso il nostro discorso al Pride di Padova, pronunciato 3 mesi fa, e lo ha distorto, rendendolo macchiettistico e un contenuto facile da condividere per alimentare violenza verbale. Il nostro discorso al Pride, che chiunque può riascoltare, è stato pensato e pronunciato contro gli stereotipi di genere che ancora oggi influenzano la nostra società, generando odio e discriminazione”.