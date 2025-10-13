Fingeva di essere cieco da 53 anni, invece tagliava da solo la siepe di casa. La truffa di un 70enne di Vicenza

Venezia, 13ottobre 2025 – Oltre un milione di euro incassati in 50 anni di finta invalidità. È finita con un rinvio a giudizio per truffa ai danni dello Stato la storia un un 70enne di Vicenza, che per mezzo secolo si è fatto spacciare per non vedente.

Per Inps e Inail l’uomo era cieco al 100% e per questo riceveva ogni mese il sussidio di invalidità. E avrebbe continuato ad incassare gli assegni ogni mese se i finanzieri non avessero scoperto la sua vera vita da persona perfettamente in grado di vedere.

L'uomo – che vive ad Arzignano, nel Vicentino – è stato ripreso mentre eseguiva lavori di giardinaggio con attrezzi pericolosi e faceva da solo la spesa al mercato. I finanzieri gli sono stati alle costole per due anni, attraverso pedinamenti in borghese e riprese video. La truffa era iniziata nel 1972 e per 53 anni nessuno se ne è accorto.

Le indagini sono durate due anni

Da qui la denuncia alla Procura berica per truffa ai danni dello Stato. Secondo le indagini l'uomo, un 70enne, ha percepito indebitamente per più di cinquant'anni, indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo superiore al milione di euro.

L'operazione trae origine dall'incrocio dei dati dei beneficiari di prestazioni assistenziali con i database della finanza. Per due mesi le Fiamme gialle di Arzignano (Vicenza) hanno monitorato l'uomo con pedinamenti e riprese video, ricostruendo come fin dal 1972 fosse titolare di rendite e indennità di accompagnamento per cecità assoluta.

L'attività si è conclusa con l'esecuzione di una verifica fiscale che ha consentito di sottoporre a tassazione oltre 200mila euro di presunti proventi illeciti pari alle rendite indebitamente percepite dal settantenne nell'ultimo quinquennio, periodo per il quale risulta ancora possibile procedere all'accertamento.

Cosa faceva nei video girati dai finanzieri

L'uomo è stato ripreso mentre compiva senza l'aiuto di altre persone e con estrema disinvoltura una serie di azioni quotidiane e mansioni, tra le quali anche l'attività di giardinaggio con l'utilizzo di attrezzi pericolosi quali forbici da potatura e tagliasiepi. Il settantenne, inoltre, era solito recarsi al mercato comunale per acquistare in totale autonomia dei prodotti ortofrutticoli, accuratamente visionati e selezionati tra quelli presenti sul bancone, pagando in contanti con denaro scelto dal proprio borsello.

Sulla base del quadro probatorio prodotto dalle fiamme gialle arzignanesi, consolidato dalle risultanze della perizia eseguita da uno specialista, l'Autorità Giudiziaria berica ha rinviato a giudizio il falso cieco per il reato di truffa ai danni dello Stato.