Finisce l’era dei social gratuiti. La svolta di Facebook e Instagram: "Chi paga eviterà la pubblicità"

"Facebook è gratis e lo sarà per sempre", recitava qualche anno fa la home page del social network più famoso del mondo. E invece... I tempi cambiano, le esigenze mutano velocemente e ora Meta, casa madre di Facebook e Instagram, ha pronto un piano per far pagare i suoi utenti (solo europei) che non vogliono vedere la pubblicità. L’indiscrezione era filtrata qualche settimana fa, e ieri è stata rilanciata dal Wall Street Journal, che ha svelato anche i prezzi: dai 10 ai 16 euro al mese. Il dettaglio del piano di abbonamenti prevede un costo di 10 euro per gestire su computer uno solo dei due social, e altri 6 euro per il secondo. Su mobile (smartphone, ma anche tablet) i 10 euro base diventeranno 13, per coprire i costi degli acquisti in-app negli store digitali di Apple e Google (che trattengono una commissione su ogni transazione). E chi non vuole pagare? Potrà comunque utilizzarli gratis, ma con la pubblicità come accade ora. Secondo i dati resi disponibili dalla società per i primi sei mesi del 2023, in Europa Facebook ha 258 milioni di utenti al mese, Instagram uno di meno. Ogni utente di Facebook vale quasi 18 dollari di fatturato pubblicitario al mese, mentre la media per tutte le app è di 6 dollari ad utente.

Perché questa svolta clamorosa? Non certo per fare cassa, ma per superare i paletti stringenti previsti dal Digital Markets Act, il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali e sul digital advertising. Le nuove regole europee sulla privacy, infatti, non prevedono che la semplice accettazione delle ’condizioni di servizio’ (quando ci si iscrive a una qualsiasi piattaforma) valga come via libera alla profilazione dei dati e alla successiva personalizzazione delle pubblicità. In pratica, ogni utente dovrebbe dare consensi specifici: per Meta e per gli altri social, c’è il rischio concreto di perdere una mole spaventosa di dati, e quindi rendere meno efficace (e redditizia) la pubblicità. Da qui l’idea di bypassare il consenso specifico con un abbonamento che esclude la pubblicità. Idea non nuovissima, anzi già applicata da servizi streaming come Spotify, Netflix e Youtube. Sarebbe però la prima volta per un social network, anzi due. E sarebbe valido solo per l’Europa: per gli utenti al di fuori del Vecchio Continente, tutto funzionerà come ora. E sarebbe una clamorosa smentita della filosofia che Mark Zuckerberg in persona ha ribadito a lungo: "Non servono migliaia di dollari per entrare in contatto con chi usa i nostri servizi", diceva 5 anni fa.

Il condizionale è d’obbligo perché sono tante le incognite del piano, che con poca fantasia è stato battezzato ’SNA’, Subscriction No Ads (abbonamento senza pubblicità). I dettagli sono stati discussi a settembre dai funzionari di Meta con i regolatori della privacy in Irlanda e con quelli della concorrenza a Bruxelles. Ma resta da capire se le autorità riterranno la SNA conforme alle leggi dell’Ue, o se insisteranno perché Meta offra anche versioni meno care (o gratuite) e senza annunci basati sulle attività digitali degli utenti. Anche il prezzo è una incognita pesante: i regolatori europei potrebbero ritenerlo troppo costoso. E anche gli utenti, oramai abituati alla pubblicità.

Non sarà comunque il primo social a far pagare, anzi: gli ’utenti verificati’ pagano già sia su Facebook, Instagram che su X (l’ex Twitter). Anche Snapchat, Reddit e LinkedIn offrono servizi premium a pagamento. Elon Musk, proprietario di X, ha già parlato in più occasioni della possibilità di far pagare tutti gli utenti, sia per aumentare le entrate che per combattere i bot. E perfino il social più in voga del momento, TikTok (di proprietà della cinese Bytedance), sta testando una forma di abbonamento, ma solo in un unico mercato di lingua inglese al di fuori degli Stati Uniti. Prove tecniche di un futuro oramai prossimo: l’era dei social gratis sta davvero finendo.