Finge il suicidio e sparisce. Il giallo dell’esilio in Grecia: "La moglie sapeva dal 2016"

Secondo gli storici della letteratura la vera fiamma che arde fra le pagine dell’Odissea non è il viaggio di Ulisse ma l’attesa di Penelope, la sola a credere che il marito fosse ancora vivo. Nell’odissea contemporanea di Adamo Guerra, che come quella omerica si snoda per dieci anni sulle acque dello Ionio, e che ha la sua conclusione non a Itaca ma nella vicina Patrasso, sembra invece non esserci nessuno che abbia mai dato credito alla tesi che l’uomo si fosse tolto la vita nel 2013, come aveva promesso di fare nelle missive allora indirizzate a moglie, genitori e colleghi. Riavvolgendo il nastro, ben prima della puntata di ‘Chi l’ha visto?’ durante la quale sono state mostrate le immagini dell’uomo filmato a Patrasso, si scopre che la moglie Raffaella Borghi sarebbe stata "a conoscenza almeno dal 2016 che l’ex marito Adamo Guerra non era morto, ma si trovava in Grecia", come scrive l’Ansa.

La donna avrebbe, infatti, presentato una denuncia ai carabinieri di Imola "per accusare l’ex di violazione degli obblighi familiari, in relazione al mantenimento delle due figlie. Come verbalizzò la stessa ex moglie il 30 settembre 2016, Guerra venne rintracciato in Grecia dalla polizia di quel Paese, a seguito di ricerche in ambito europeo. Il ritrovamento fu notificato all’ex moglie e ai genitori di lui, che dalla scomparsa del figlio hanno aiutato, con una somma mensile, il sostentamento delle due nipoti. Nei giorni scorsi Borghi aveva detto di aver saputo che l’ex non era morto quando questi a febbraio 2022 aveva fatto richiesta di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero". E la puntata di ‘Chi l’ha visto?’ Una messinscena architettata per compiere un’ultima, velenosa vendetta? "Non siamo andati là per innescare una bomba – spiega Raffaella Borghi, contattata telefonicamente – ma per vedere di trovare un padre". Borghi sembra smentire di avere ricevuto notifica del ritrovamento di Guerra: "Se avessi avuto quelle carte non avremmo sofferto ogni giorno per dieci anni. Le figlie avevano diritto a una prova veritiera, che il padre era vivo, che quell’uomo era lui".

Voleva insomma vederlo in carne e ossa, ed eventualmente toccare il suo costato, come insegna San Tommaso? Anche ‘Chi l’ha visto?’ tenta di giustificarsi, mostrando un documento con cui il consolato italiano in Grecia riferiva come non ci fossero "tracce di Guerra nei loro database". Non è dato sapere, al momento, che ne sia stato dell’eventuale denuncia nei confronti di Guerra: trovandosi lui all’estero, potrebbe essersi arenata nella secche della burocrazia.

Quel che appare certo è che l’uomo aveva dismesso i panni del morto. Il vociferato sostentamento economico che i suoi genitori garantivano alle figlie probabilmente lo faceva sentire al sicuro anche dal punto di vista dell’assolvimento degli obblighi familiari, per lo meno di quelli patrimoniali. Quello insomma intercettato da ‘Chi l’ha visto?’ era tutt’altro che un uomo abituato a vivere nell’ombra.