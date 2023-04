Fine dei sogni di grandezza (e di autonomia)

Salvatore

Vassallo

implosione del cosiddetto Terzo polo non era un evento scontato perché non c’è niente di più simile, quanto a cultura di governo e posizioni politiche, profilo e formazione della classe dirigente, tra Azione e Italia Viva. Ma era anche probabile, proprio perché si tratta di due gruppi simili, altamente professionalizzati e molto agguerriti nel perseguire una medesima improbabile ambizione. Le necessità imposte dalla legge Rosato (meno cattiva di come dice una cattiva retorica male informata) e l’andamento bizzarro delle trattative per la creazione del ‘campo largo’ intorno al Pd li avevano spinti a superare le reciproche diffidenze. Ma rimanevano e rimangono problemi strutturali di quel progetto, accanto al vivace conflitto sui ruoli.

Si può dire che esista un Terzo polo o si può concepire questa prospettiva se la forza politica in questione è in grado di competere con chance di vittoria in competizioni di impianto maggioritario con gli altri due e almeno qualche volta riesce a vincere. Oppure se può giocare il ruolo di ago della bilancia dopo elezioni dall’esito indeterminato. Nessuna delle due condizioni sembra alle porte, da quando, dopo le elezioni del 2019, l’elettorato di centrodestra si è ricongiunto e cumula intorno al 45% dei voti. Come si è visto alle elezioni del 2022, la presenza di un presunto ‘terzo’ non fa che aumentare - sul piano nazionale, regionale e comunale - la probabilità e il margine di vittoria del primo. L’idea che Calenda eo Renzi possano attrarre quote significative di elettori in fuga da Forza Italia è, sulla base dei dati noti, irrealistica. Nella politica italiana di oggi, più che per il Terzo polo esiste, forse, lo spazio per una terza gamba del campo largo di là da venire capace di sfidare la coalizione guidata da Giorgia Meloni. Oppure per una stampella di quella stessa coalizione.