Filmò auto a fuoco, il conducente morì Indagato per omissione di soccorso

La polizia ha scoperto l’autore del video girato il 6 febbraio sul Grande raccordo anulare di Roma, che mostrava le immagini del pittore 53enne Francesco Sandrelli, imprenditoe agricolo di Camucia (Arezzo) avvolto dalle fiamme della sua auto incendiata. L’uomo morì nelle settimane successive per le ustioni. Il filmato che lo ritraeva mentre si difendeva dal fuoco indignò la rete. Ora l’automobilista che lo realizzò, un romano, è stato individuato ed è indagato per omissione di soccorso. La polizia lo ha rintracciato grazie a Facebook perché, oltre a tirare dritto senza fermarsi ad aiutare Sandrelli, l’autore delle immagini ne scrisse sul social. "Non stava sdraiato in terra. Diciamo che era in una situazione strana", scriveva, "magari poteva fare qualche gesto strano e peggiorare le cose. E poi c’erano i carabinieri incolonnati in auto non lontano da me".