Filmato mano nella mano con la giovane amante Dirigente cinese rimosso

La passeggiata romantica è costata il posto e la carriera politica ad un alto funzionario di un colosso statale cinese. Protagonista suo malgrado della vicenda è Hu Jiyong, direttore esecutivo, nonché segretario della sezione del Partito comunista all’interno dell’azienda Huanqiu Construction, sussidiaria di PetroChina. L’uomo è stato immortalato da un videomaker mentre camminava mano nella mano con una giovane elegante e avvenente nel centro di Chengdu, capoluogo del Sichuan, oltre 16 milioni di abitanti.

Il filmato ha fatto il giro dei social cinesi, finendo condiviso da migliaia di utenti. Peccato, però che Jiyong sia sposato e la signorina al suo fianco sia una dipendente della Huanqiu. Elementi che hanno convinto l’importante azienda statale a licenziare in tronco il direttore adultero. Come se non bastasse, il partito lo ha rimosso da segretario in attesa che una commissione disciplinare decida ulteriori sanzioni.