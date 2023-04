Filma un’auto avvolta dalle fiamme, il conducente muore per le ustioni Caccia all’autore del video

Ha girato il video di un’auto in fiamme sul Grande raccordo anulare di Roma invece di prestare soccorso al conducente avvolto dal fuoco. Per questo ora l’uomo, il passeggero di una vettura in transito, è ricercato dalle forze delle ordine che stanno cercando d’identificarlo, dopo che la procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta, ipotizzando il reato di omissione di soccorso. I fatti risalgono al 6 febbraio scorso. Ieri il 53enne in balia del fuoco è morto per le gravissime ustioni. Nel video agghiacciante, non solo per le immagini riprese ma anche per il commento che le accompagna, si vede una macchina ferma nella corsia di emergenza all’altezza di Casal del Marmo, l’abitacolo invaso dalle fiamme, all’esterno una persona che sta letteralmente bruciando. Il video virale era stato inizialmente pubblicato dal sito Welcome to Favelas.