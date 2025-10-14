Martedì 14 Ottobre 2025

14 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Filippo Turetta rinuncia all’Appello. “Accetto l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin”

Il giovane padovano ha mandato una lettera agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia. Il processo è previsto per il 14 novembre prossimo

Filippo Turetta, 23 anni, padovano, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin

Per approfondire:

Venezia, 14 ottobre 2025 - Colpo di scena nel caso di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta rinuncia all’Appello contro la condanna all'ergastolo per l'omicidio. La comunicazione è stata fatta in una lettera a firma dello stesso Turetta, inviata agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia. Ne ha avuto conferma l'ANSA.

Contro la sentenza aveva presentato appello la Procura della repubblica di Venezia, in particolare sul punto relativo al mancato riconoscimento dell'aggravante della crudeltà. Il processo d'appello a Turetta è previsto per il 14 novembre prossimo. 

Qualche giorno fa, in un’intervista al nostro giornale, il papà di Giulia, Gino Cecchettin, aveva affrontato l’ipotesi di un percorso di giustizia riparativa per l’assassino di sua figlia. 

"Non la escludo, assolutamente", aveva detto Cecchettin.

