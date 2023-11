Filippo Turetta, il giallo della fuga: “Ripreso dalle telecamere da solo in auto”

Pordenone, 18 novembre 2023 – Un corpo di giovane donna è stato ritrovato nei pressi del lago di Barcis (Pordenone), dove in questi ultimi giorni si erano concentrate le ricerche di Giulia Cecchettin scomparsa l'11 novembre insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. I primi riscontri sembrano confermare che il cadavere sia proprio quella della studentessa 22enne, secondo quanto ha riferito il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi.

A questo punto resta però da capire dove sia finito il ragazzo. La decisione degli investigatori di concentrare le ricerche nella zona di Barcis è legata al fatto che si trova lungo la direttrice che avrebbe seguito nella fuga – tracciata dai varchi elettronici – la Grande Punto nera di Filippo Turetta.

Il veicolo sarebbe stato avvistato per l'ultima volta in Austria e da lì non ci sono evidenze che sia rientrata in Italia. La rivelazione è arrivata nel corso dell'ultima puntata di Quarto Grado, andata in onda ieri sera su Rete 4. Il direttore del Gazzettino, Roberto Papetti, ha spiegato infatti che l'auto sarebbe stata rilevata mercoledì oltre confine, poi nulla. L'ultima immagine della vettura arriva da un passaggio nel Bellunese, martedì scorso, ma dalle riprese di una telecamera si vedrebbe all'interno del mezzo solo il guidatore. Dunque già senza Giulia.