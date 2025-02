Il figlio di Tajani si accascia sul campo da calcio, trasportato in elicottero al Gemelli

Frosinone, 2 febbraio 2025 – Sono stati momenti di angoscia per la famiglia del vicepremier Antonio Tajani. Il figlio del ministro degli Esteri, Filippo Tajani, 31 anni, si è sentito male sul campo da calcio dopo un violento scontro ed è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Gemelli di Roma. Il giovane è nella rosa del Ferentino, che oggi giocava in casa della Polisportiva Città di Paliano, allo stadio Piergiorgio Tintisona di Paliano, in provincia di Frosinone.

Secondo quanto riferisce il club di casa, Filippo Tajani si accasciato al 38’ del primo tempo: non avrebbe perso conoscenza. Quando sono arrivati i soccorsi era vigile ma stordito. Sarà sottoposto ad accertamenti in ospedale.

E’ proprio la polisportiva frusinate a informare del malore, annunciando lo stop della partita sulla pagina Facebook della società. ''In concordata decisione con la Società Ssd Ferentino Calcio Arl, comunichiamo la sospensione della gara che metteva oggi di fronte i due club nell'incontro valevole per la 20ª giornata del campionato di Eccellenza – si legge in una nota – a causa di un malore che ha colpito al 38' della prima frazione di gioco il calciatore del Ferentino, Filippo Tajani, prontamente elitrasportato in ospedale''.

Il club “porge tutta la vicinanza al club ospite e ci tiene ad augurare una rapida guarigione al ragazzo''.

Notizia in aggiornamento