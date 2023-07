Filippo Facci ‘ammonito’ per stalking all’ex. E il caso La Russa mette a rischio il programma in Rai

Milano, 10 luglio 2023 – Ancora bufera su Filippo Facci per le sue dichiarazioni in merito al caso che ha coinvolto il figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Lo stesso giornalista ora dice che non riscriverebbe la frase "una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa", ma intanto, oltre alla richiesta dei parlamentari del Pd affinché non gli venga affidato un programma sulla Rai, viene fuori anche una sua vicenda personale.

Ammonimento per stalking

Il questore di Milano gli ha rivolto un provvedimento di 'ammonimento' per stalking sulla base delle dichiarazioni della sua ex compagna. Lo apprende da fonti qualificate l'Agi. L'ammonimento è una misura di prevenzione prevista dall'ordinamento a tutela di una presunta vittima di stalking con natura preventiva e dissuasiva per evitare danni più gravi alla persona che riferisce di aver subito atti persecutori. Contattato dalla stessa agenzia, Facci spiega: "È un atto dovuto legato molto banalmente a delle mail che io e la mia ex, madre dei miei figli, ci siamo scambiati e che non le sono piaciute. È un atto amministrativo e impugnabile davanti al Tar il cui peso è talmente poco considerevole che non so nemmeno se lo impugneremo". "Ho lasciato questa donna per la mia attuale convivente nel 2019, anno in cui i giudici civili del tribunale di Milano hanno regolamentato l'affido dei nostri figli", aggiunge.

La presidente di vigilanza Rai

Al di là della vicenda personale, però, resta l’opportunità o meno di affidare al giornalista un programma sulla tv pubblica. “Ci apprestiamo a lavorare sul nuovo contratto di servizio: sarebbe inutile, contraddittorio e soprattutto svilente parlare di inclusione, pari opportunità, lotta alla violenza di genere e al sessismo, se poi tutto questo possa anche solo correre il rischio di essere smentito nei fatti – scrive in proposito la presidente della Vigilanza, Barbara Floridia –. Il rispetto di determinati principi e valori è alla base della convivenza civile e del concetto stesso di servizio pubblico. Al netto dell'attenzione che la Vigilanza dedicherà al caso, mi aspetto una presa di posizione seria e rigorosa dall'azienda”.

La lettera dei parlamentari del Pd

"Chiediamo alla Dirigenza Rai, alla luce delle dichiarazioni sessiste e discriminatorie a mezzo stampa del giornalista Filippo Facci, se ritenga ancora opportuno affidare una trasmissione televisiva al giornalista in questione, il cui comportamento è in aperta violazione e negazione delle responsabilità e dei compiti propri del servizio pubblico radiotelevisivo. Chiediamo inoltre se non sia opportuno interrompere ogni forma contrattuale e di collaborazione con Facci", chiedono invece i parlamentari Pd Stefano Graziano, Ouidad Bakkali, Anna Maria Furlan, Antonio Nicita, Vinicio Peluffo, Nico Stumpo, Francesco Verducci della commissione di Vigilanza sulla Rai in una interrogazione all'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio.

"Il caso di cronaca che vede coinvolto il figlio del presidente del Senato La Russa per presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza ha suscitato oggettivo sconcerto proprio per le argomentazioni utilizzate dal giornalista a difesa del ragazzo; frasi e argomentazioni discriminatorie nei confronti di una ragazza, già presunta vittima di stupro. Ancor più grave è che lo spazio dedicato al giornalista sarebbe la striscia quotidiana di 5 minuti prima del tg2 delle ore 13", spiegano ancora i parlamentari. "Il profilo del giornalista non è nuovo ad azioni e considerazioni che vanno ben oltre la provocazione intellettuale e che lo rendono non compatibile con il servizio pubblico, per questo chiediamo un intervento urgente della dirigenza Rai", concludono i parlamentari dem.