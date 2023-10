File per donare il sangue. La figlia di Guccini:: "Io, come Fedez. Viva grazie agli altri"

ROMA

Non solo Fedez. Teresa Guccini – figlia 45enne del cantautore Francesco – sceglie i social per esprimere la sua gratitudine ai donatori di sangue, postando una foto che la ritrae al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, dopo la nascita del piccolo Pietro. "La foto è del 15 dicembre 22 – racconta su Instagram – ed è il momento esatto in cui sono ritornata molto provata in ostetricia dalla terapia intensiva e ho rivisto il mio Pietro arrivato dalla neonatologia un giorno dopo la sua nascita". "Scrivo queste righe ispirata da quanto accaduto a Fedez – prosegue – perché anche io senza i donatori di sangue non sarei qui a raccontare la mia storia ed è perciò doveroso ringraziarli". Il rapper – dimesso la settimana scorsa dal Fatebenefratelli di Milano dove è stato sottoposto ad alcune trasfusioni per un’emorragia dovuta a due ulcere intestinali – aveva dichiarato: "Ringrazio mia moglie Chiara che mi è sempre stata vicina, i medici e il personale sanitario che mi hanno assistito, ma anche tutti i donatori di sangue senza i quali non sarei qui".

Parole che hanno immediatamente prodotto un boom di donazioni, conferma Oscar Bianchi, presidente dell’Avis Lombardia: "Un centinaio di persone si è presentato due giorni fa nella nostra sede di Milano, praticamente dieci volte tanto una normale domenica. E stiamo registrando incrementi notevoli anche nel resto d’italia". L’effetto Fedez è indubitabilmente garantito dall’età dei potenziali donatori, compresa tra i 18 e i 35 anni.

Tantissime inoltre le telefonate giunte alle sedi locali dell’Associazione nazionale – fondata a Milano nel 1927 dal medico Vittorio Formentano – che per primo comprese l’importanza di promuovere e coordinare l’offerta di sangue volontaria e gratuita. "Sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi aspettavo. Grazie a tutti", ha scritto l’artista su Instagram dove conta quasi 15 milioni di follower. "Vogliamo rivolgere un ringraziamento a Fedez – sottolinea il presidente di Avis nazionale, Gianpietro Briola – per aver abbracciato un tema così importante. Le visite sul nostro canale Instagram sono aumentate di oltre il 130% rispetto alla settimana precedente e solo sabato abbiamo registrato oltre 40mila visualizzazioni e 3mila follower. Gran parte giovani ed è un segnale importantissimo. Più volte, infatti, abbiamo richiamato l’attenzione su un ricambio generazionale sempre più lento".

Loredana Del Ninno