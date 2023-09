La figlia di Matteo Messina Denaro porterà il cognome del padre

Palermo, 12 settembre 2023 - La figlia di Matteo Messina Denaro non si chiamerà più Lorenza Alagna, perché ha chiesto e ottenuto di portare il cognome del padre. All'anagrafe non porterà più il cognome della madre Francesca detta ‘Franca’ com'era stata registrata alla nascita, il 17 dicembre 1996, ma Lorenza Messina Denaro. La decisione della donna che si era allontanata dal padre, ma senza mai prenderne le distanze, è riportata da Corriere della Sera e Repubblica.

Il boss di Castelvetrano, arrestato lo scorso 16 gennaio dopo trent'anni di latitanza, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale dell'Aquila, dove l'8 agosto ha subito un altro intervento dopo il tumore al colon che l'ha colpito tre anni fa. Le sue condizioni di malato terminale vengono definite molto gravi, e negli ultimi giorni si sarebbero intensificate le visite dei familiari. La donna ventisettenne, a sua volta diventata madre di un bambino di due anni, entra così ufficialmente nella famiglia Messina Denaro.

Il boss mafioso, ricoverato da oltre un mese all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, è trattato con la terapia del dolore insieme all'alimentazione parentelare per sostenere il suo fisico provato dal tumore al colon che è giunto in uno stadio avanzato: nella cella del reparto per detenuti dove è stato trasferito da una settimana, tenuto d'occhio con rigore da decine di agenti delle forze dell'ordine, viene curato come in un piccolo centro di oncologia per acuti non potendo, per evidenti motivi di sicurezza, essere trasferito in un normale hospice.