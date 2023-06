Figli con due mamme Le famiglie arcobaleno contro la procura di Padova

di Ettore Maria Colombo

Mentre alla Camera proprio in questi giorni si discuteva della proposta di legge sulla maternità surrogata come "reato universale", fuori dall’Aula, a Padova, esplodeva il caso delle trascrizioni sui registri comunali di figli di coppie omogenitoriali. Il caso, nella sua brutalità, è semplice. La Procura di Padova ha impugnato tutti gli atti di iscrizone all’anagrafe (33 in totale) che il sindaco di Padova, Sergio Giordani del Pd, aveva reso validi a partire dal 2017. Si tratta dei bimbi nati con la fecondazione eterologa, che in Italia è consentita solo alle coppie eterosessuali. Le impugnazioni prendono il sindaco in contropiede che ricorda come, finora, avesse sempre ricevuto i nullaosta. Il problema per la Procura è che la "seconda mamma" non c’è: non esiste, nel diritto italiano e neppure esiste la possibilità per la donna di assegnare al figlio biologico il cognome della compagna.

Immediata, è scoppiata la polemica, ma anche la ‘reazione’ indignata delle mamme. Iryna Shaparava, referente delle Famiglie arcobaleno in Veneto, parla di "attacco politico" da parte della procura, dopo l’arrivo "della nuova sostituta procuratrice Valeria Sanzari". Shaparava spiega che non sarà possibile una class action, ma intanto si prepara la strategia difensiva. La referente cita la dichiarazione dei diritti dei bambini dell’Onu, ma Gian Ettore Gassani, presidente dell’associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, avverte che la mancanza di una legge che "regoli il tema dell’omogenitorialità" crea confusione e trattamenti diversi tra Padova e altri comuni.

Per il Pd, che si appella alla commissione Ue, con tanto di interrogazione, "sono stati violati i diritti dei bambini". La prima a scandalizzarsi è Emma Bonino che, con Riccardo Magi (+Europa) dice: "Non sono trentatré pezzi di carta, ma 33 bambini. Ecco cosa produce l’omofobia di Stato del governo che passa sopra i corpi e i sentimenti dei bambini e delle loro famiglie per imporre il solo modello di famiglia".

Alessandro Zan, responsabili diritti nella segreteria Pd, è esterrefatto: "La decisione della procura di Padova è crudele e disumana, diretta conseguenza della politica persecutoria del governo contro le famiglie arcobaleno" mentre la segretaria dem, Elly Schlein, si chiede: "Questa destra non si capisce cosa abbia contro i bambini e perché voglia privarli delle loro famiglie". L’ex presidente della Camera, Roberto Fico (M5s), tuona: "Dobbiamo tutelare tutti i bambini e le bambine che da oggi non hanno più uno dei due genitori, quello non biologico. Qui c’è da fare una grande battaglia di civiltà per tutelarli".

Seguono altre prese di posizione molto indignate da parte sempre di +Europa, ma pure Azione e Iv, oltre che di Avs: parlano di "omofobia di stato", "delirio di onnipotenza", "crociati III millennio". Per FdI "di mamma ce n’è una sola e non due" e Matteo Salvini non ha dubbi: "Il bimbo viene adottato e viene al mondo se c’è una mamma e un papà". Tiene freddi i toni il ministro ai Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani: "la procura di Padova ha solo applicato la legge e i diritti dei bambini sono tutelati sempre e comunque". Ma, per Fabio Rampelli (FdI), "la magistratura applica le leggi mentre la sinistra ha perso la testa".