Fico e le elezioni "L’alleanza con il Pd ora riparta dai temi Il primo? Salario minimo"

di Elena G. Polidori

Roberto Fico (ex presidente della Camera, figura di punta del M5s), la sconfitta in Molise è senz’altro una ferita per il Movimento Cinquestelle che nella Regione è sempre stato molto presente. Lei ha detto che la "sconfitta netta" dà ancora più voglia di "ripartire". E allora, come ha intenzione di ripartire il M5s?

"C’è dispiacere per il risultato, anche perché Roberto Gravina ha fatto un ottimo lavoro e dobbiamo ringraziarlo. Però non credo che il risultato elettorale del Molise vada drammatizzato. Anzi è uno sprone, come ho detto. Dobbiamo intensificare il nostro impegno sui territori, coinvolgere le persone e lavorare sui temi che toccano la vita di tutti i cittadini. Penso al salario minimo, alla lotta all’autonomia differenziata, alla transizione ambientale. Ma anche alle nuove sfide, così come alla difesa di tutto quello che è bene pubblico, dunque istruzione e sanità soprattutto. Ripartiamo da questo".

Ci sono questioni, come il reddito di cittadinanza, vostra legge bandiera, che il governo ha riscritto. La sua opinione su questo e anche che cosa avete intenzione di fare sul tema.

"Un rischio per la tenuta sociale del Paese, un errore strategico. Meloni e Salvini hanno eliminato il reddito di cittadinanza come mossa ideologica, un modo per danneggiare il Movimento, ma così danneggiano le persone che sono in difficoltà. Per mesi hanno parlato della categoria degli occupabili quando però il problema è che manca il lavoro. E chi tutela una donna o un uomo senza lavoro? Su questo ci mobiliteremo, ma soprattutto lotteremo per tornare al governo e reintrodurlo il prima possibile".

L’esecutivo comincia a mostrare criticità, interne e verso l’esterno, ma l’alternativa al governo Meloni a oggi non c’è. Secondo lei, da dove bisogna ripartire per costruire un’alternativa politica convincente, tale da riprendersi anche una fetta di elettorato che oggi si astiene?

"L’alternativa dobbiamo costruirla giorno per giorno, con chiarezza e coerenza. E lungimiranza. Qui non si tratta di correre uno sprint, abbiamo davanti una vera e propria maratona. Il Movimento deve fare il suo percorso: facendo opposizione in Parlamento, impegnandosi sui territori e costruendo un’alternativa fatta di temi chiari e riconoscibili. Se saremo saldi nei nostri principi e credibili nelle nostre proposte sicuramente saremo in grado di costruire un’alternativa convincente".

Il Pd di Elly Schlein è un alleato solido? E su quali temi?

"Stimo Elly Schlein che è una persona seria. L’alleanza però si costruisce all’interno di un percorso: sui territori e in Parlamento. Quello che stiamo facendo sul salario minimo è un primo passo positivo".

Però ci sono pure le distanze. Si pensi all’invio di armi all’Ucraina, per esempio.

"Su questo tema le distanze ci sono, è vero. Noi crediamo serva un maggiore sforzo diplomatico del nostro Paese. E quello che è accaduto in questi giorni ci ricorda come serva agire il prima possibile per raggiungere il cessate il fuoco e poi una pace. La missione del cardinale Zuppi in questo senso è molto importante".

Il salario minimo sembra appunto uno dei temi di saldatura con i dem: che linea intende tenere il M5s su questo punto?

"Serve un salario minimo orario a norma di legge, uno strumento contro il lavoro povero che purtroppo è una vera e propria piaga sociale, tra l’altro non solo in Italia. A partire da questo principio siamo disponibili al dialogo".

Parlava prima di autonomia differenziata. Perché siete così contrari? Tra l’altro è stata proposta da più parti in questi anni.

"Questo è lo storico disegno della Lega Nord: prima si chiamava secessione, poi devolution, ora autonomia. Ma al di là di nomi ed etichette temo il disegno di Calderoli: spaccare in due il Paese, aumentare divari e diseguaglianze tra le regioni più ricche, con più risorse, e quelle meno ricche con meno strumenti. Vedo che chi dovrebbe definire i livelli essenziali delle prestazioni già sta litigando, temo un colpo di mano del governo su questo. Ma sul tema spero ci possa essere una mobilitazione trasversale, anche al di là dei partiti. È una questione che riguarda tutti e un rischio per tutta Italia".

L’altro tema sono i diritti. Anche qui, il M5s come intende muoversi?

"Siamo stati in prima linea rispetto ai diritti delle coppie omogenitoriali: dalla proposta del matrimonio egualitario presentata dalla nostra Alessandra Maiorino alla decisione di Chiara Appendino di registrare i figli delle coppie omogenitoriali a Torino. Noi ci siamo. Mi lasci aggiungere una cosa: è importante si torni a parlare di una legge sul fine vita, tema assolutamente sparito dall’agenda politica".