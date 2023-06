Fiamme in casa, intossicata dal fumo Giovane italiana muore a Bruxelles

Trappola mortale in una casetta a tre piani alle porte di Bruxelles. Anna Tuzzato, 29 anni, originaria di Fiesso d’Artico (Venezia), è morta venerdì notte nell’incendio di una casa a Etterbeek, intossicata dal fumo. Tuzzato viveva assieme ad un coinquilino, rimasto illeso, in un alloggio al terzo piano della palazzina. Il rogo, sulle cui cause le autorità belghe non si sono per ora espresse, sarebbe partito da un locale cucina al primo piano. È stata la velocità di propagazione a rendere impossibile ogni tentativo di soccorso. Anna, laureata all’Università di Padova, lavorava da due anni a Bruxelles come responsabile delle comunicazioni per un’organizzazione internazionale attiva nel settore dell’agricoltura biologica. Le autorità belghe, secondo quanto riportano i media locali, propendono per un disastro di origine accidentale.