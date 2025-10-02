Festa nazionale il 4 ottobre, cosa cambia. Le altre date in rosso nel calendario italiano

Roma, 1 ottobre 2025 - Dopo l'ok della Camera, arriva il via libera anche dal Senato per l'istituzione del 4 ottobre come festività civile a partire dal 2026. Si tratta della giornata dedicata a San Francesco d'Assisi, che è stata resa festa nazionale proprio in vista dell'800esimo anniversario dalla morte del santo patrono d'Italia. Una novità che quindi consentirà agli italiani di aggiornare il calendario con una nuova data da tracciare in rosso. Più che una novità è un ritorno al passato: giorno festivo sin dall'epoca fascista, è rimasto tale fino agli anni '70.

L'affresco dipinto da Giotto raffigurante San Francesco che parla agli uccelli all'interno della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi

Cosa si intende per festa nazionale

Una nazione può scegliere di istituire una festa nazionale per celebrare una ricorrenza significativa per la propria storia e le proprie tradizioni. I tipi di festività più importante riguardano, solitamente, appuntamenti di portata sociale o storica, quali l'anniversario dell'indipendenza o quello della firma sulla Costituzione, il giorno di celebrazione del Santo patrono, come nel caso del 4 ottobre, o altre ricorrenze religiose. Esistono anche celebrazioni nazionali nate per ricordare eventi negativi. In tutte queste occasioni gli uffici pubblici chiudono, la maggior parte dei lavoratori è a riposo, e chi lavora godrà di una maggiorazione rispetto al compenso ordinario. In quasi tutto il mondo occidentale, ma non in Italia, se il giorno festivo cade di domenica viene spostato al giorno direttamente precedente o a quello successivo.

Il calendario aggiornato delle festività italiane

Senza considerare le domeniche, con l'aggiunta della Festa di S. Francesco d'Assisi aumenta fino a 13 il numero delle feste nazionali italiane, riguardanti sia eventi di stampo religioso che civile. Si parte come di consueto dal Capodanno e dall'Epifania, primissime celebrazioni dell'anno solare, prima della primavera che porta con sé il giorno di Pasqua, la cui data è variabile, e il subito successivo Lunedì dell'Angelo, comunemente conosciuto come Pasquetta. Il 25 aprile è la Festa della Liberazione, che si celebra per commemorare la liberazione italiana dal Nazifascismo, mentre il 1° maggio si festeggiano i lavoratori così come in molti altri paesi del mondo. Il 2 giugno, giorno in cui nel 1946 vennero pubblicati i risultati dello storico referendum, è dedicato alla Festa della Repubblica, mentre il 15 agosto è il giorno dell'Assunzione di Maria, noto anche come giorno di Ferragosto. Chiudono l'anno solare Ognissanti, in programma il 1° novembre, l'Immacolata Concezione dell'8 dicembre e naturalmente i due giorni di Natale e Santo Stefano. A tutte queste, quindi, andrà aggiunta anche la data del 4 ottobre, che apporrà cambiamenti effettivi al calendario a partire dal 2027 (trattandosi di una domenica nel 2026). Giornate come quella dedicata all'Unità Nazionale del 17 marzo o quella per le Forze Armate del 4 novembre non sono considerate festività nazionali, ma possono includere eventi pubblici o cerimonie, mentre le feste del patrono locale variano per ogni singola città.