Festa dello stoccafisso. C’è Fedez in concerto. Maxi cachet, è polemica

Stoccafisso e musica sotto le stelle. A Cittanova, centro di poco più di novemila abitanti nell’entroterra della Piana di Gioia Tauro, la Festa Nazionale dello Stocco si prepara a vivere la sua serata clou con un nome da prima fila del pop italiano: Fedez. Domani, il rapper milanese si esibirà alle 22.30 nel teatro all’aperto allestito in viale Campanella, per quella che sarà l’unica data calabrese del suo tour estivo. L’ingresso sarà gratuito, ma il costo dell’evento ha già acceso il dibattito: 100mila euro di cachet, come rivelato dal sito Mowmag. A sborsare la cifra non sarà il Comune, ma lo sponsor privato "Stocco&Stocco", azienda calabrese con sede proprio a Cittanova che da oltre vent’anni è il motore della kermesse dedicata al merluzzo essiccato, piatto-simbolo della tradizione gastronomica locale.

Come spesso accade per eventi di questa portata, al compenso dell’artista si aggiungono spese accessorie: vitto e alloggio per Fedez, la sua crew e la compagna, Giulia Honegger. E, secondo indiscrezioni raccolte dalla stessa testata, non mancherebbero alcune richieste particolari: vini bianchi senza solfiti e alimenti rigorosamente biologici, tra carni selezionate e verdure. Sebbene le spese siano sostenute da fondi privati, l’amministrazione comunale sarà comunque tenuta a rendicontare i costi relativi a logistica, sicurezza e strutture, che saranno poi rimborsati dallo sponsor. È possibile, quindi, che alcune voci emergano nei prossimi bilanci pubblici. Per il momento, Fedez non ha ufficialmente commentato. Sul suo profilo Instagram ieri ha solo postato alcune foto e video delle sue vacanze. Il cantante in agosto si esibirà anche a Forte dei Marmi, Olbia e a Sanza.

Negli anni passati, la Festa dello Stocco ha già portato in Calabria nomi del calibro di Tiziano Ferro e Cesare Cremonini, anche se i compensi in quei casi non furono mai resi noti. Più recentemente, a calcare il palco sono stati i Nomadi, protagonisti delle ultime tre edizioni. L’appuntamento di domani si inserisce, dunque, in una tradizione ormai consolidata che intreccia promozione territoriale, enogastronomia e spettacolo. E se da un lato l’evento si conferma come volano turistico per l’intera zona, dall’altro resta acceso il confronto tra entusiasmo popolare e riflessioni sui costi dell’intrattenimento "di grido".