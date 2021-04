Roma, 17 aprile 2021 - Il 9 maggio si celebra la Festa della Mamma 2021, in un periodo di paure, di distanziamento, di carenza di baci e abbracci, i fiori saranno i nostri messaggeri verso i nostri cari, vicini o lontani, e ora irraggiungibili. Cosa regalare alla mamma? Rose di ogni colore e sfumatura, ortensie, azalee e begonie, questi sono secondo Interflora sono i migliori messaggi d'amore da affidare al loro 'Mercurio'. Luca Gerini, CEO di Interflora Italia: "Gli abbracci a distanza attraverso le creazioni floreali realizzate dai nostri floral designer sono, ormai, la norma. Soprattutto in questo momento storico, nel quale è più difficile esprimere affetto e calore in assenza di contatto fisico, vogliamo permettere a tutti di toccare il cuore della propria mamma con un pensiero fiorito"

La Festa della Mamma 2021 quest'anno infatti si sta già preannunciando con un volume di ordini floreali tre volte superiore a quella del 2020. Quindi è meglio muoversi prima, ecco alcuni suggerimenti di Interflora:

Rose Rosse

Un grande classico che non tramonta mai. Le rose sono le regine dei fiori per eccellenza ed esprimono l'amore eterno.

Rose rosa intenso

Non esiste modo migliore per ringraziare la mamma per l'amore che ci ha dato e per tutte le cure e le attenzioni che ci ha dedicato se non con un bouquet di rose rosa intenso che esprime profonda gratitudine.

Rose rosa tenue

Quante volte avremmo voluto dire alla nostra mamma "vorrei essere come te" o "sei un esempio da seguire"? Con una composizione di rose rosa tenue il messaggio sarà chiaro e forte: grande ammirazione per una grande donna.

Ortensia (o rosa del Giappone)

Una pianta bellissima che riempie gli occhi di stupore; esiste in diverse nuance e proprio per questo è il fiore che esprime l'amore a 360 , ogni sua sfumatura con un preciso significato a voi la scelta di quello piu' adatto.

Azalea

Profumatissima voluttuosa e colorata è il simbolo della donna; pianta ideale per omaggiare la mamma e ricordarle che è la donna più importante della nostra vita.

Begonia

Secondo una credenza popolare questa pianta assorbe le emozioni negative, un vero e proprio talismano da donare alla mamma per farla sentire sempre protetta.

Non dimenticate un bigliettino, semplice e diretto, la mamma è sempre la mamma.