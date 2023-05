Festa a Roma, pic-nic dall’ambasciatore inglese Seicento persone nel parco di Villa Wolkonsky

Graziati da un caldo sole mediterraneo, a differenza dei sudditi nella piovosa Londra, circa 600 invitati hanno animato ieri a Villa Wolkonsky, residenza romana dell’ambasciatore britannico Edward Llewellyn, il picnic in puro stile inglese per l’incoronazione di Carlo III. Accolta da quattro suonatori di cornamusa in abiti tradizionali scozzesi – ma tutti italiani –, una variopinta e rilassata folla, con intere famiglie con bambini, gruppi di amici per lo più britannici ma anche italiani e di altre nazionalità, invitati in quanto "amici del Regno Unito", hanno affollato il parco della residenza. Seduti o sdraiati sul prato all’ombra di pini e cipressi davanti al maxischermo gli ospiti hanno seguito in diretta sulla Bbc le processioni e la cerimonia. Fra gli alberi svolazzavano festoni di Union Jack alternati a bandierine con il logo del Coronation Day.