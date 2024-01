Ferragni torna sui social: insulti all’influencer. Imbrattata vetrina a Roma

Chiara Ferragni è ricomparsa dopo il lungo silenzio social successivo alla bufera per i pandori griffati. L’influencer – ‘invisibile’ dalla pubblicazione del video in cui annunciava la donazione di un milione di euro a seguito delle polemiche per la gestione delle attività di beneficenza – fa capolino in una storia che il marito Fedez pubblica sul proprio profilo a poche ore da Capodanno. Il rapper presenta il ‘look’ della figlia Vittoria, vestita “come Valeria Marini nel 1999”. Alle sue spalle compare Chiara che sorridente – con un vestito rosso – promuove a pieni voti l’abito della figlia: “Bellissima”.

I commenti comparsi su Instagram sono spietati. "C’è pure la truffatrice !!! E se la ride. Senza dignità", scrive Benedetta78. "Poverina, è proprio distrutta psicologicamente... datele una fetta di pandoro che si riprende un po’", commenta Mary Pudd. "Truffatrice, bandita", sono le scritte comparse ieri pomeriggio sulle vetrine e sulla targa della boutique aperta dalla Ferragni in via del Babuino a Roma.