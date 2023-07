Ferragni piange la cagnolina "Eri la mia prima bimba" E l’addio diventa social

di Barbara Berti

Il potere del cane. Non il film con protagonista uno spaventoso Benedict Cumberbatch, omofobo represso nel Montana del 1924 che rimane affascinato dall’efebico figlio della nuova moglie di suo fratello, pellicola grazie alla quale la regista Jane Campion ha vinto l’Oscar nel 2022. E neppure il romanzo di Don Winslow dove il poliziotto Art Keller, con una mentalità da crociato, è deciso a combattere in prima fila la guerra che gli Stati Uniti hanno lanciato contro il traffico internazionale di droga. No, il potere del cane di Chiara Ferragni: l’amata Matilda – bulldog francese color champagne - è morta e l’Italia, almeno quella che vive galleggiando nella bolla "social", si è fermata. La notizia, annunciata ieri mattina dalla stessa imprenditrice digitale, rimbalza da un sito all’altro, trova spazio nei tg e tra Instagram, TikTok e Facebook non si parla d’altro, tanto che le parole "Ferragni", "Matilda" e "bulldog francese" sono le più ricercate online. Eppure nell’ultimo caldo sabato di luglio si registra l’ennesimo femminicidio, la benzina schizza alle stelle, in Ucraina si continua a morire per la guerra. Ma l’attenzione mediatica si concentra sulla dipartita dell’amata cagnolina dell’influencer da 30 milioni di follower che – come Re Mida- tutto quello che tocca si trasforma in oro (o comunque si monetizza). Un esempio? Dopo la sua visita agli Uffizi di Firenze, esattamente tre anni fa, il museo registrò il boom di visitatori con un +27% di giovani. E anche il post con il triste annuncio, in sei ore, ha ricevuto un milione e mezzo di "mi piace" e una valanga di condoglianze: da Donatella Versace a Simona Ventura, da Arisa ad Annalisa, senza contare – ovviamente – i parenti dei Ferragnez. Matilda, la cagnolina di 13 anni, "la prima bimba" dell’imprenditrice digitale era malata da tempo: nel 2020 le era stato diagnosticato un tumore e Ferragni e il marito Fedez non avevano esitato a cercare le cure migliori tanto da rivolgersi a una clinica specializzata di Zurigo per la radioterapia. "In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina e allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno" ricorda su Instagram l’imprenditrice postando una serie di scatti insieme a "Mati" che, tra le altre cose, aveva anche lei una pagina social seguita da quasi 400mila follower. D’altronde è merito del cane se sono ‘nati’ i Ferragnez. Nel 2016, Fedez insieme a J-Ax mise nella canzone Vorrei ma non posto un passaggio sulla Ferragni e il suo cane che è stato il pretesto per farli incontrare: "il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John". Galeotta fu Matilda. Il mondo social non può che piangerla.