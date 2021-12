Milano, 27 dicembre 2021 - Chiara Ferragni e Fedez hanno il Covid. E' attraverso alcune stories di Instagram che la coppia più social d'Italia annuncia di essere positiva al Coronavirus. Entrambi indossano la mascherina Ffp2 e raccontano: "Come potete facilmente intuire io e Chiara siamo positivi", ha spiegato prima il rapper nel video girato nella loro casa di Milano insieme alla moglie. "Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare - ha aggiunto Chiara -, il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi ma i bambini non si sa come per ora sono negativi".

"Dobbiamo indossare le mascherine tutto il giorno e non possiamo mantenere una distanza più di tanto con i bambini dovendoli accudire, quindi una situazione un po' così. Fortunatamente siamo asintomatici, stanno tutti bene. La nostra priorità in questo momento è che i bambini stiano bene - ha continuato Fedez - So che molti di voi sono nella stessa situazione, quindi teniamoci compagnia a vicenda, sosteniamoci".

"Le uniche volte che mi vedrete qua senza mascherina è quando sono in camera da letto - spiega poi la Ferragni - perché la camera e il nostro bagno li teniamo solo per noi, i bambini non entrano". "Che disagio raga - aggiunge la fashion blogger - . L'importante è che siamo asintomatici, che stiamo bene, e che i bambini non si positivizzino". Poi la Ferragni chiede consigli ai fan: "Se avete avuto un'esperienza simile, con i bambini in casa negativi e voi positivi, cme avete fatto? Grazie dei consigli e daje".