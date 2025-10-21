Fermiamo i barbari della domenica

Roma, 21 ottobre 2025 – Giovanni Arpino – che era anche uno scrittore da premio Strega – li chiamava barbari. Barbari della domenica. Lo scrisse all’indomani della morte di Vincenzo Paparelli all’Olimpico (28 ottobre 1979, dieci anni dopo sarebbe arrivata la legge che introduceva il Daspo, anche se l’acronimo sarebbe spuntato più tardi). Quella domenica un razzo fu lanciato da una Curva all’altra, durante il derby Roma-Lazio, e perse la vita un tifoso laziale che era andato allo stadio solo per vedere una partita di calcio. Raffaele Marianella non era un tifoso ed è stato ucciso in una domenica di (presunto) sport. Raffaele è infatti morto sul lavoro, perché era sull’autobus dei tifosi del Pistoia Basket: ma faceva l’assistente all’autista.

E qui le cose si complicano anche per le coordinate che fino all’altro giorno pensavamo di avere (sbagliando) nel considerare la violenza negli eventi sportivi come appannaggio solo (si fa per dire) delle partite di calcio e spesso soltanto all’interno degli stadi. Quella che è avvenuta sulla superstrada tra Rieti e Terni è innanzitutto una morte atroce. Si fa fatica a trovare altri aggettivi. Ci si interroga già su quale altra stretta sia in vista, su come possano essere potenziate le leggi per rafforzare poi la prevenzione. Tutto giusto. Rischiando però di non considerare – e torniamo a quello che diceva Arpino – che questi non sono tifosi o ultrà, anche se rivendicano di esserlo. Sono invece teppisti e anche criminali. Che hanno come unico obiettivo quello di organizzare scontri, agguati e guerriglie. Bisognerebbe allora interrogarsi su come il culto della violenza – dal teppismo alla criminalità organizzata – sia riuscito a permeare così tanto il tifo: non solo per le connivenze più o meno esplicite, a volte anche con le stesse società (spesso ostaggio). Il punto è che non ci si deve mai arrendere ai barbari: vanno fermati per non subire poi la barbarie.