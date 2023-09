Ferito a colpi di pistola A 17 anni si nasconde in un giardino: è notte, il padrone di casa gli spara

di Paolo Girotti

SAN VITTORE OLONA (Milano)

Voleva soltanto sfuggire al pestaggio di un gruppo di coetanei che lo inseguivano, dopo una rissa scoppiata all’interno di un locale della zona. A diciassette anni, di corsa, ha provato a nascondersi nell’oscurità del giardino di una villetta; il padrone di casa, allertato dai rumori, lo ha invece scambiato per un ladro e dopo i primi due colpi di pistola sparati in aria, ha fatto fuoco altre due volte, ferendolo sotto l’ascella e fratturandogli una mano. Teatro dell’episodio, una strada di periferia del piccolo comune di San Vittore Olona, a pochi chilometri da Milano.

È stato lo stesso 58enne che poco prima aveva fatto fuoco ferendo il giovane di origini brasiliane a chiamare i carabinieri intorno alle 3 del mattino di domenica e ad attivare i soccorsi. La zona di via Pisacane, dove sono partiti gli spari, è piuttosto isolata: una silenziosa successione di villette e basse palazzine a poche decine di metri dalla trafficata Statale 33 del Sempione dove, invece, è più facile imbattersi in locali aperti fino a tarda notte. Il 58enne ha raccontato ai militari che intorno alle tre del mattino sono stati proprio i rumori avvertiti nel giardino di casa, dove l’uomo vive da solo, a metterlo in guardia: uscito dall’abitazione con in mano una pistola regolarmente detenuta, l’uomo ha sorpreso il giovane e a quel punto avrebbe esploso i primi due colpi in aria, mettendolo così in fuga. Dopo avergli intimato di fermarsi senza ottenere risposta, l’uomo non ha però desistito e ha raccontato di aver esploso altri due colpi, andati questa volta a segno.

Il giovane, residente nella vicina Legnano, è stato colpito sotto l’ascella destra, ha subito la frattura di una mano ed è stato soccorso dal 118 che lo ha poi trasportato in codice giallo, dunque non in pericolo di vita, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano.

Secondo la prima testimonianza raccolta dai carabinieri, il giovane ha dichiarato di essersi introdotto nella proprietà dell’uomo per provare a nascondersi da alcuni coetanei con i quali aveva avuto, poco prima, una colluttazione in un vicino locale e. Si sentiva braccato ed è scappato nel giardino, lo stesso dove i militari hanno trovato e sequestrato i quattro bossoli esplosi, mentre l’arma utilizzata è stata consegnata ai carabinieri dal proprietario. Nell’abitazione sono state sequestrate anche altre armi, tutte regolarmente detenute. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, hanno dunque denunciato in stato di libertà il 58enne, incensurato, per lesioni personali aggravate e sono ora impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.