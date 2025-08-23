Donna di 47 anni trovata morta in casa nel Salernitano: “Tina è stata uccisa”. Si cerca l’ex compagno

Salerno, 23 agosto 2025 – Sarebbe un femminicidio, l’ennesimo, quello avvenuto oggi nel Salernitano. Il corpo senza vita di una donna di 47 anni è stato ritrovato sul pavimento della sua abitazione a Votraci, frazione di Montecorvino Rovella. La vittima è Tina Sgarbini, madre di tre figli. Sono in corso le indagini, portate avanti dalla Procura di Salerno, per conoscere le reali dinamiche dell’accaduto. I carabinieri stanno provando a mettersi in contatto con un uomo con cui la donna aveva avuto una relazione.

Ipotesi femminicidio

I carabinieri della stazione locale di Montecorvino Rovella sono accorsi nell’abitazione della vittima, al primo piano di via monsignor Franchini. Il corpo è stato rinvenuto riverso nel pavimento: secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata strangolata, forse al culmine di una lite. Ad allertare i militari i parenti dell’ex compagno della donna che non riuscivano a mettersi in contatto telefonicamente con l’uomo. Gli inquirenti hanno fin da subito seguito la pista del femminicidio e si sono subito attivati per cercare di rintracciare il l’ex compagno scomparso.

Le parole del sindaco

Choc e sgomento nella comunità di Montecorvino Rovella. “Se fosse femminicidio – ha dichiarato il sindaco di Montecorvino Rovella Martino D'Onofrio – condanniamo questo gesto brutale. La conoscevano tutti con il nome di Tina, la signora Assunta, mamma di tre figli di cui uno di 24 anni, avuti da una precedente relazione. Non ci sono mai giunte segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto accaduto e ovviamente ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina”.