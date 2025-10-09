Femminicidio nel Pescarese, arrestato l’ex marito: si era barricato in un bar

Pescara, 9 ottobre 2025 - Ennesimo femminicidio, questa volta in un paesino in provincia di Pescara, esattamente a a Lettomanoppello. Secondo le prime informazioni, la vittima, Clelia, di 66 anni, sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito. L'uomo, Antonio Mancini, un 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato a Turrivalignani dove era entrato in un bar e, da quanto si apprende, aveva esploso uno o più colpi di pistola senza ferire nessuno. Il delitto è avvenuto in strada, nel tardo pomeriggio.

Secondo le ricostruzioni l’uomo, dopo avere ucciso a colpi di pistola l'ex moglie, è fuggito e si è barricato in un bar di Turrivalignani, paesino a circa quattro chilometri dal luogo dell'omicidio. Da lì avrebbe sparato alcuni colpi di pistola all'impazzata e poi è stato bloccato e arrestato. L'omicidio è avvenuto davanti ad alcuni passanti; sul posto per soccorrere la donna gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A intervenire sono stati i carabinieri della Compagnia di Popoli e quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Pescara.

Il femminicidio di Cinzia Pinna

E l’ennesimo femminicidio di una lunga scia che non accenna ad arrestarsi.

Nei giorni scorsi ha fatto clamore il caso dell’omicidio di Cinzia Pinna in Sardegna per mano dell’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda, lo stesso che in carcere ha tentato il suicidio.

Oggi il 41enne di Arzachena ha lasciato il reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura della Asl, nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'imprenditore è stato dimesso nella tarda mattinata di oggi e riaccompagnato nel carcere di Bancali dove è rinchiuso dal 24 settembre scorso dopo la sua confessione resa nella caserma dei carabinieri di Palau. L'uomo era stato ricoverato nella struttura ospedaliera sassarese lo scorso 7 ottobre dopo che era stato ritrovato nella sua cella in forte stato di agitazione e con evidenti segni che hanno subito fatto pensare ad un tentativo di suicidio effettuato con un lenzuolo. Per lui si sono riaperte le porte dell'istituto carcerario del nord Sardegna. Il suo difensore, Luca Montella, ha chiesto per Il 41enne nuove misure di sorveglianza e tutela.