Femminicidio di Martina, Meloni raccoglie l’appello di Schlein: “Dobbiamo fare di più, tutti insieme”

Roma, 29 maggio 2025 - "Dobbiamo fare di più, tutti insieme. Per Martina. Per tutte", ha scritto sui social Giorgia Meloni commentando l'omicidio della 14enne di Afragola (Napoli), "un delitto spietato, che colpisce nel profondo ogni genitore, ogni cittadino, ogni essere umano".

La premier ha così risposto all'appello della segretaria Dem, Elly Schlein che in un video pubblicato sui social si era rivolta alla premier: "Mi rivolgo ancora una volta alla presidente del Consiglio Meloni almeno si questo, almeno per il contrasto alla violenza di genere mettiamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo avanti al Paese. Abbiamo lavorato sulla repressione ma non basta la repressione, serve la prevenzione. Dobbiamo fare una legge subito che introduca l'educazione al rispetto e alle differenze obbligatoria in tutte le scuole d'Italia, in tutti i cicli scolastici. Solo così interverremo prima che si radichi quell'idea violenta e criminale di diritto al possesso sul corpo della donna, sulla vita della donna. Mettiamoci ad un tavolo subito e discutiamo perché non possiamo continuare ad assistere a questa strage quotidiana''.

"Alla famiglia di Martina va il mio abbraccio, pieno di dolore e vicinanza - ha continuato Meloni - . Alla Giustizia il compito di intervenire con la massima severità. Alle Istituzioni il dovere di non voltarsi dall'altra parte. Sono molti i provvedimenti che abbiamo approvato finora per tentare di fermare questo male, ma dobbiamo essere consapevoli che le norme non saranno mai sufficienti se non daremo vita ad una profonda svolta culturale e sociale. In questi anni dei passi in avanti sono stati fatti, ma evidentemente non basta. Dobbiamo fare di più, tutti insieme. Per Martina. Per tutte".