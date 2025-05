Disperazione e silenzi ad Afragola Il padre del killer: giusto che paghi

Napoli, 30 maggio 2025 – Non c’è silenzio che pesi più di quello che avvolge Afragola il giorno dopo la morte per ‘lapidazione’ di Martina Carbonaro. Il sole fatica ad alzarsi su questo paesone di 61 mila abitanti che non ha dormito, accecato dal sangue della vittima dell’ennesimo femminicidio. L’ex stadio Moccia, oggi solo un campo abbandonato e un casolare che sa di muffa e rimpianti, è diventato un grumo nero di una storia che nessuno avrebbe voluto raccontare. Qui, tra materassi sfondati e rifiuti, oggi ingentilito da qualche fiore bianco, è finita la breve vita di Martina, 14 anni, che sognava di fare la chef. Alessio Tucci, 19 anni, ha confessato, ora è in carcere a Poggioreale. Questa mattina è fissata l’udienza di convalida davanti al gip. È accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Il suo legale batterà sugli aspetti psicologici, sullo stress: “Non dormiva da diverse notti”.

Un ragazzo lascia dei fiori per ricordare la ragazza di 14 anni uccisa dal suo ex

Dovrà spiegare però anche il tentativo disperato di cancellare ogni traccia: le chat eliminate dal telefono di Martina, il cellulare nascosto in un’intercapedine, i vestiti sporchi gettati via, il corpo occultato sotto un mobile-armadio e coperto di spazzatura. Un lavoro meticoloso, quasi freddo, come se la realtà potesse essere riscritta, come se bastasse cancellare per non aver mai fatto quell’orrore. E che confligge con l’immagine di un bravo ragazzo che ha perso la testa. E, infine, la recita. Alessio partecipa alle ricerche, si presenta dai genitori di Martina, li rassicura, si offre di aiutare. Telefona persino al padre di lei, Marcello, e con voce ferma racconta di averla salutata la sera prima, di essere tornato a casa per cena, la madre che lo aspettava con il piatto in tavola. L’appuntamento con Alessio era stato deciso per chiudere, definitivamente, una relazione che si era trascinata troppo a lungo. Lì, tra quelle mura sudicie che avevano ospitato i loro primi incontri, la rabbia si è fatta pietra. Il primo colpo alla testa, poi altri, quando lei era già a terra, inerme.

C’è chi si chiede se Alessio abbia agito da solo, se qualcuno lo abbia aiutato a ripulire, a nascondere. Ma soprattutto, c’è il dolore muto dei padri. Domenico Tucci, il padre dell’assassino, si prende la sua parte di colpa: “Quello che ha fatto mio figlio non lo so spiegare. Chiedo scusa a tutti. Pagherà”. Ma al tempo stesso lo giustifica: “Sono suo padre e non lo abbandonerò. Mio figlio non era ossessionato da Martina. Ne era innamorato. Era un bravo ragazzo. Non ha mai avuto atteggiamenti possessivi o violenti. Martina ha mangiato in casa mia, abbiamo scherzato insieme e non ho mai visto comportamenti di questo tipo, né che le abbia messo una mano addosso. Geloso, sì”, ammette il papà di Alessio. “Gli domandavo se sapesse qualcosa e la riposta era sempre la stessa: no, non so niente. E sinceramente non ho mai pensato che nascondesse qualcosa”. Marcello Carbonaro, invece, chiede punizioni esemplari: “Voglio l’ergastolo. Dev’essere sterminato come ha sterminato la mia famiglia”. Poi racconta di quando ha avuto il primo sospetto su Alessio: “L’ho chiamato, gli ho chiesto dov’era mia figlia, perché sapevo che era con lui. Quando ha detto: io adesso vado a casa, mi ha chiamato mia mamma, vado a farmi una doccia, ho pensato che era stato lui”.

Afragola oggi è un paese che si guarda allo specchio e non si riconosce. Stretto tra modernità e medioevo, tra la stazione di Zaha Hadid, la porta del Sud, un gioiello architettonico e le lande desolate dove il progresso sembra bandito nel linguaggio e nei comportamenti. Resta la domanda: come si arriva a tutto questo? Forse, come scriverebbe un giallista, il male si annida nei dettagli, nei silenzi torvi che trovi nel rione Salicelle, il rione ghetto delle mamme bambine, della criminalità spicciola e organizzata. La spiegazione della morte di Martina sta anche qui, nei quartieri senza un bar, un bancomat e un negozio di alimentari, migliaia di disperati cancellati dalla Storia. Ma la verità, quella vera, quella degli orrori, non si cancella.