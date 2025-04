Femminicidio Ilaria Sula, trovate tracce di sangue in casa dell’ex. Al vaglio la posizione dei genitori

Roma, 3 aprile 2025 – Tracce di sangue sono state trovate nella casa di Mark Antony Samson, l'ex fidanzato di Ilaria Sula che ha confessato di averla uccisa gettandone poi il corpo in un dirupo a Capranica Prenestina. Nell'appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma, la polizia scientifica ha anche rinvenuto un coltello, ma non si ha la certezza che sia quello utilizzato per compiere il delitto. Il ragazzo, in realtà, ha raccontato di aver buttato l’arma in un cassonetto subito dopo essersi disfatto del telefonino della vittima lasciandolo cadere in un tombino nel quartiere Montesacro.

Per quanto riguarda le tracce ematiche occorrerà aspettare la repertazione, che richiederà qualche giorno. Qualora queste dovessero corrispondere al sangue della vittima, non è escluso che possa essere contestato il concorso in omicidio ai genitori del 24enne che, secondo quanto si è appreso, si trovavano in casa al momento in cui la giovane originaria di Terni è stata uccisa.

Mark Antony Samson portato via dalla polizia e, nel riquadro, Ilaria Sula (Ansa)

Intanto nel pomeriggio verrà effettuato un ulteriore sopralluogo dagli investigatori della scientifica, che questa mattina hanno invece passato al setaccio l'auto del ragazzo, utilizzata per trasportare il cadavere di Ilaria all'interno di una valigia, che è stata successivamente gettata in un'area boschiva poco distante dalla strada provinciale 45 b. Nel frattempo, deve essere ancora fatto il riconoscimento cadaverico della vittima, in quanto la madre non sarebbe nelle condizioni di farlo.

''Mi dispiace per quello ho fatto'', avrebbe detto Samson agli inquirenti nel corso della confessione, senza però fornire dettagli sul movente, sul giorno in cui è avvenuto l'omicidio e su come si sono svolti i fatti.

Ilaria Sula, studentessa fuori sede di Scienze Statistiche all’università La Sapienza, risultava scomparsa dal 25 marzo scorso. I genitori avevano presentato denuncia al commissariato San Lorenzo, nel quartiere dove la ragazza abitava con altri coinquilini, i quali avevano tappezzato la zona con volantini artigianali per ritrovare l'amica e collega. E ieri centinaia di studenti si sono ritrovati, spontaneamente, davanti alla sua facoltà per ricordarla.

Il femminicidio di Ilaria è stato scoperto a meno di un giorno di distanza da quello di Sara Campanella, anche lei studentessa universitaria uccisa a coltellate in strada a Messina da un collega di corso.