Femminicidio di Elisa Polcino, la corsa disperata del terzo figlio da Rimini: “Non credevo papà potesse farlo”

Benevento, 1 ottobre 2025 – Cala la sera e il buio porta con sé il peso di una tragedia enorme. Dopo una fuga durata quasi 12 ore, l’auto di Salvatore Ocone viene finalmente individuata a Ferrazzano, in contrada Sambuco, sulla strada che conduce a Campobasso, a 70 chilometri da Paupisi. A rintracciarlo sono state le telecamere di sorveglianza installate lungo la Provinciale molisana e un elicottero impegnato nelle ricerche.

L'abitazione di Paupisi dove è stata uccisa Elisa Polcino, 49 anni

È un angolo isolato di campagna, nascosto dietro una pila di balle di fieno, dove si consuma l’ultimo dramma di questa giornata infernale. Dentro l’abitacolo, la scena è atroce e fa gelare il sangue: il figlio maschio, quindicenne, è morto; la sorella di sedici anni, è in condizioni gravissime, trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale. La ragazza ha riportato la frattura della teca cranica, ha perso diverso sangue ma non ci sono ferite provocate da armi da taglio. Non è escluso dunque che sia stata colpita con una pietra, come la madre. È probabile che sia lei che il fratello siano stati massacrati all’inizio della fuga, appena sono entrati in auto. Il terrore e lo sconforto scuotono gli inquirenti che si aspettavano un finale diverso.

Ocone ha sterminato la sua famiglia

Un intero destino familiare si è spezzato in un attimo: arrestato Salvatore Ocone, l’agricoltore che ha sterminato la propria famiglia, uccidendo la moglie e uno dei suoi figli. Il primogenito, Mario, di 19 anni, si era allontanato da mesi, cercando fortuna e pace lontano da quel clima familiare che ormai si era fatto oppressivo e tossico. "Quella casa era diventata un ambiente insopportabile, una gabbia litigiosa da cui sono scappato”, avrebbe riferito a uno zio, con la voce rotta dal dolore e dallo sgomento.

Ieri mattina qualcuno era andato a cercare Mario al ristorante in cui lavora a Rimini: "Devi tornare, è successo qualcosa a tua madre”. Ma quando è arrivato a Paupisi, poco prima delle 20.30, la realtà si è rivelata una ferita insanabile: sua madre era morta, il fratellino ucciso, la sorella in ospedale. La sua famiglia si era dissolta in una giornata, inghiottita dalle tenebre di una violenza ingiustificabile e crudele. “Non avrei mai immaginato che mio padre potesse arrivare a tanto”, avrebbe confidato il giovane, abbracciando in lacrime lo zio, sopraffatto dall’angoscia.

Paupisi è in stato di choc

Paupisi è in stato di choc. "Sono rimasta senza parole – racconta Marzia De Bonis, residente in una fattoria vicina a quella della famiglia Ocone –. I ragazzi erano studiosi, educati, una famiglia come tante. Ora sono rimasti soli, orfani di madre e fratello, con il padre che dovrà affrontare l’ergastolo. La loro vita è stata distrutta, strappata via in modo brutale. Poteva e doveva essere evitato. Quelle liti quotidiane erano un chiaro segnale, e Mario aveva fatto bene a cercare rifugio lontano».

Il dolore si unisce all’amarezza nelle parole del sindaco Salvatore Coletta, che promette vicinanza e sostegno. “Faremo tutto il possibile attraverso i servizi sociali per aiutare i ragazzi rimasti. Questa è una giornata di emozioni terribili, una ferita che non si rimarginerà facilmente per la nostra comunità”. Intanto, tra le vie di Paupisi, si vedono affacciarsi i ragazzi, amici del quindicenne, preoccupati e alla ricerca di notizie dopo che lui e la sorella non sono stati visti arrivare a scuola. “Non sappiamo nulla – dice un parente di Elisa – solo che il ragazzo ha tentato di scappare, ma il padre lo ha colpito in macchina”. L’incredulità e il dolore si mescolano nei loro sguardi. Il vuoto lasciato peserà sulle loro vite, per sempre.