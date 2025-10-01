Femminicidio a Benevento, Ocone confessa. I figli colpiti subito dopo aver ucciso la moglie

Roma, 1 ottobre 2025 - Salvatore Ocone, l'uomo che a Paupisi ha ucciso la moglie Elisa Polcino e il figlio e ha ferito gravemente la figlia, ha confessato, ha fatto sapere il procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò, prima di lasciare nella notte la caserma dei carabinieri di Campobasso.

Il luogo dove le forze dell'ordine hanno fermato Salvatore Ocone, il 58 enne di Paupisi (Benevento). Nell'auto è stato rinvenuto anche il cadavere del figlio

Ocone, catturato in Molise dopo 12 ore di fuga, avrebbe ucciso il figlio 15enne e ferito la figlia 16enne subito dopo aver ucciso la moglie 49enne. Esclusa l'ipotesi di un'aggressione ai figli durante la fuga da Paupisi a Ferrazzano, nelle campagne attorno a Campobasso, dove è stato fermato dai carabinieri. Ocone, 58 anni, nell'interrogatorio notturno era assistito da un avvocato d'ufficio, Giovanni Santoro.

Elisabetta Polcino con il marito Salvatore Ocone

La figlia nelle stesse ore è stata trasferita in condizioni gravissime dal Cardarelli di Campobasso al Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, per essere operata. "È stata data esecuzione ad un fermo da parte della Procura di Benevento nei confronti di questa persona per duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona. È stato sottoposto a interrogatorio e sui fatti ha reso confessione. Su tutti gli altri particolari della vicenda non è il momento di parlarne, non è opportuno", ha spiegato Scarfò. "Dobbiamo fare tutti gli approfondimenti, sulle motivazioni dobbiamo ancora investigare. Ringrazio i carabinieri di Benevento e di Campobasso, spero che la loro collaborazione sia stata utile soprattutto per una persona che in questo momento è in ospedale".