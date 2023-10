Femminicidi, strage infinita. Ammazza la moglie in casa e affida la figlia al collega. Poi si getta da una torre

RIVOLI (Torino)

Sembravano una famiglia felice. A parte quell’episodio, mercoledì sera. Li hanno sentiti urlare in strada. Lei aveva la bambina in braccio, lui le ha strappato il cellulare convinto di trovare prove di tradimenti. Felici. E nessuna denuncia per violenze domestiche o maltrattamenti in famiglia. Fino a ieri mattina. Quando lui le ha tagliato la gola davanti alla figlia di tre anni e poi si è ucciso. Succede di nuovo, questa volta a Rivoli. Un altro femminicidio, la resa dei conti dentro una coppia giovane arrivata dalla Campania al Piemonte per sposarsi, diventare genitori, crescere insieme. Un fendente mortale non è un accessorio della felicità. Per questo anche stavolta, da fuori, nessuno capisce.

Agostino Annunziata, operaio di 36 anni, sabato mattina è diventato assassino. Ha ucciso con un coltello da cucina la compagna Annalisa D’Auria, bidella di 32, nella loro casa alle porte di Torino. Dopo l’omicidio ha preso la piccola testimone, ha stretto le cinture del seggiolino rosso sulla Punto bianca e si è diretto verso la ditta di lavorazione dell’acciaio Massifond, dove lavorava, nel distretto automotive di Orbassano. È lui ad avvertire il 112: "Ho ucciso mia moglie, adesso sto andando a suicidarmi". Alle sette i carabinieri trovano il cadavere della donna in salotto mentre il marito va incontro a un collega ignaro. Gli chiede di tenere un attimo la figlia, sale sull’ultimo silo verde a sinistra dell’ingresso e si butta giù. Dario, il caporeparto delle staffature, gira lo sguardo verso il punto della caduta, transennato con il nastro dai carabinieri: "All’inizio pensavamo fosse scappato dalla fabbrica – dice –, l’abbiamo cercato anche all’esterno". Era uno dei suoi operai, reduce da una settimana di turno di notte. Si incontravano quando smontava, un saluto e via.

Era nato a Pagani, in provincia di Salerno. Tracce in ombra poi sbiadite, perché la felicità si porta via tutto: precedenti per droga, un periodo ai domiciliari prima di ottenere l’affidamento in prova. "Sembrava sereno – insiste il suo capo –, amava lo sport e si allenava in palestra. Un ex militare, gentile e cordiale. Mi aveva presentato sua moglie. Sembravano una coppia felice". I colleghi, tutti distrutti: bravissima persona, mai dato segni di squilibrio o malessere. Agostino Annunziata lavorava alla Massifond da due anni dopo avere lasciato l’esercito, di cui conservava un buon ricordo. Felice come si può esserlo a trent’anni. Felice con la sua Annalisa, addetta alla mensa dell’istituto tecnico agrario di Pienezza, un’altra figlia di quattro anni e mezzo avuta da una precedente relazione che vive con i parenti a Nocera inferiore. Il cugino e collega che lavora con lei si precipita in azienda a prendere la nipote, gli investigatori mettono insieme un lessico familiare che però racconta una felicità incrinata. Agostino era convinto di essere stato tradito, mercoledì cercava conferme sul telefonino di lei dopo averla chiamata a vuoto. I loro corpi adesso sono vicini nelle camere mortuarie dell’ospedale di Rivoli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’Associazione Italia, che si occupa tra l’altro delle vittime di femminicidio (www.associazioneitalia.eu), chiederà per la bambina l’attivazione del fondo statale previsto in questi casi. Scrive in una nota Giovanni Rossetti: "Sono tanti, troppi, purtroppo, i femminicidi commessi in questi ultimi mesi. Alcuni parenti hanno deciso di chiedere allo Stato un risarcimento che attualmente ammonta a 75 mila euro per ogni figlio della vittima". Verrà sollecitato anche per la bimba di Agostino e Annalisa. E non potrà essere mai abbastanza.