Femminicidi, scatta la stretta. Il magistrato: "Manca la formazione"

Roma, 27 settembre 2023 – “Abbiamo bisogno di tante altre norme e quella approvata lo scorso 8 settembre non era la più urgente". È quanto afferma Francesco Menditto, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, commentando la legge 122 del 2023, che entrerà in vigore sabato prossimo. Pur sottolineando il condivisibile obiettivo di una norma volta a "garantire una tutela effettiva e immediata della persona offesa", il magistrato a capo di una Procura in prima linea nel contrasto alla violenza di genere, solleva alcuni dubbi sulla sua reale efficacia.

Un corteo contro la violenza sulle donne a Ostia, sul litorale di Roma

Cosa cambia con questa legge?

"La legge prevede che il procuratore della Repubblica possa revocare l’assegnazione quando verifica che il sostituto procuratore non ha rispettato il termine di tre giorni per sentire la persona offesa o il denunciante. Prevede, inoltre, un controllo da parte del procuratore generale attraverso una relazione".

Il sistema giustizia è pronto a recepire questa norma dal 30 settembre?

"Questa riforma parte dal presupposto che la norma del Codice Rosso entrata in vigore nell’agosto del 2019 non venga rispettata. Noi non abbiamo nessun dato che confermi questa affermazione. Personalmente ritengo che questo termine sia stato generalmente rispettato pur senza incremento di risorse".

A Tivoli come siete organizzati?

"Così come avviene in molte parti d’Italia, abbiamo delegato la polizia giudiziaria in modo tale che la donna venga immediatamente sentita senza far passare nemmeno i tre giorni. Il fascicolo arriva subito al pm che riguarda tutto e, se necessario, risente la persona. Se ha già tutto pronto chiede la tutela: la cosa importante è chiedere una tutela rapida ed effettiva della persona offesa".

Con questa legge non vede dunque passi avanti sul fronte del contrasto alla violenza di genere?

"Se chi ascolta la persona offesa nei tre giorni non ha una preparazione adeguata, non conosce come funziona la violenza di genere, le difficoltà che hanno le donne a denunciare, la necessità di una tutela immediata, se cade nel pregiudizio di ritenere che le donne presentano denunce strumentali o che si tratta solo di una lite in famiglia, come può raccogliere le informazioni necessarie per tutelarla? Tre giorni possono andare bene ma servono formazione e specializzazione. Il rispetto formale già c’era. Ma serve il rispetto sostanziale: acquisire le informazioni anche dopo tre giorni ma acquisire informazioni corrette, farle acquisire dai pm specializzati e polizia giudiziaria specializzata".

Mancano le risorse per la formazione?

"Non servono soldi ma una norma che riconosca il principio della formazione obbligatoria e attualmente non è prevista. Ad oggi un pm o un giudice possono trattare questa materia in maniera specializzata e non seguire mai un corso di aggiornamento sul tema. E lo stesso vale per la polizia giudiziaria".

Quali altre criticità rileva in questa legge?

"Questa norma si occupa, ancora una volta, solo della fase delle indagini preliminari. Noi possiamo sentire la donna entro i tre giorni, possiamo anche chiedere rapidamente la tutela come misura cautelare e ottenerla in tempi altrettanto rapidi. Ma se poi nelle fasi successive il processo dura anni, come accade attualmente, la tutela viene a decadere: più tempo passa più la donna può essere portata a ritrattare e a ridimensionare l’accaduto. Bisogna, quindi, preoccuparsi della velocità del dibattimento".

Quali le norme più urgenti?

"Bisogna introdurre il potere del pm del fermo dell’indiziato di reato quando c’è pericolo imminente per l’incolumità della persona offesa. Il pm deve poter ricevere gli atti, esaminarli rapidamente, e anche lo stesso giorno se c’è pericolo per la persona offesa disporre il fermo. Attualmente il pm deve chiedere una misura cautelare al giudice e ci possono volere dei giorni e nel frattempo possono avvenire delle aggressioni o anche dei femminicidi. Servono poi formazione obbligatoria e rapidità delle misure cautelari. Il Parlamento faccia presto perché tra femminicidi, maltrattamenti, stalking e lesioni è un bollettino di guerra in tutti i territori d’Italia".