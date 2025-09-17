Esplode il caso Fedez-Sinner. Anche il partito del Südtirol contro il rapper: “Accostare Jannik a Hitler stupido e offensivo”

Bolzano, 17 settembre 2025 – "Sinner ha l’accento di Hitler”. Il paragone, quantomeno sgradevole, è venuto in mente a Fedez. Che l’ha inserito in quelle che paiono essere le barre di una nuova canzone, di cui lo stesso rapper ieri ha fornito un antipasto in una storia Instagram.

L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler

I parlamentari altoatesini contro Fedez

Provocazione? Marketing spinto? Licenza artistica? Intanto Fedez è riuscito nell’obiettivo – più o meno intenzionale – di alzare un polverone. In tanti non hanno gradito e sui social corre un fiume di polemiche. Mentre il diretto interessato, Sinner, si guarda bene dal cadere nel trappolone di rispondere, continuando a godersi il riposo nella sua San Candido, a parlare è il Südtiroler Volkspartei, partito italiano che rappresenta gli interessi del gruppo linguistico tedesco e ladino dell’Alto Adige, a gruppo di cui fa parte proprio la famiglia del campione di tennis.

I parlamentari SVP Julia Unterberger e Manfred Schullian non la mandano a dire a Fedez: “Il suo è un accostamento di rara stupidità, offensivo per l'intera minoranza di lingua tedesca in Italia –. si legge in una nota del partito – Pur di avere un po' di visibilità in vista dei prossimi concerti, si riesumano volgarità da retrobotteghe delle peggiori taverne: mica può esistere un cittadino italiano, figuriamoci un campione, di lingua e cultura tedesca. Per le menti semplici la diversità è sempre un problema”.

Le barre: anche Schlein e Acutis nel mirino

Ma Sinner non è l’unico toccato dalle barre di Fedez, ispirate all’attualità più recente. Nel mirino ci sono anche Elly Schlein, Carlo Acutis, il ragazzino appena proclamato santo, e l’omicidio di Charlie Kirk, il politico trumpiano ucciso durante un comizio in un’università dello Utah. Scrive Fedez:

"Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affanculo EsseMagazine, quindi prima di iniziare una cosa importante... vaffanculo ad EsseMagazine. Ieri una femminista che combatte il Revenge Porn mi ha mandato un video di De Martino sull'Iphone. La polizia postale non le farà una sega. Qui scatta l'arresto solo per una sega. Hanno fatto santo un 15enne il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie. Hanno sparato ad un antiabortista americano.

Oh tranquilli raga il Papa è ancora in Vaticano! Avete sentito cos'ha detto Elly Schlein? 'lo condanno Israele ma ho tanti amici ebrei'. L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler".

La storia di Fedez su Instagram con il riferimento a Sinner

Le critiche sui social

Prima che insorgesse SVP, il rapper era già stato travolto da un’ondata di critiche. “Fedez lo preferisco muto", ha scritto qualcuno in replica al cantante. Qualcun altro: "Cosa non si dice per un grammo di visibilità”. O ancora: “Ha scritto robe rivoltanti. E non è nemmeno la peggiore”. Non mancano considerazioni volgari e pesanti.

Nella valanga di commenti spuntano post ironici. Un utente si immedesima in Sinner avvisato della notizia: “'Ma Roger?' Nooo Jannik, non Federer. Si chiama Fedez!’. ‘Ah... e gioca bene?’ ‘Vabbè Jannik, fa lo stesso’”. Della serie: “Fedez, chi?”.

"In una frase sola insulta sudtirolesi, italiani, austriaci e tedeschi – si sottolinea –. Chiariamo: Hitler non aveva accenti, era proprio austriaco. Sinner è italiano, e parla più lingue", viene anche sottolineato. Inevitabili anche raffronti tra il talento del numero 1 del tennis mondiale e quello del cantante, che ne esce piuttosto malconcio. Ci sono anche dei consigli: "Sinner dovrebbe querelarlo e con i soldi del risarcimento costruire campi da tennis per bambini a spese di quel c...".

Insomma, se Fedez voleva creare hype sulla nuova canzone, pare esserci riuscito.