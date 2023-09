Fedez, Chiara Ferragni e quegli allarmi lanciati senza spiegazioni. Quando la vita in diretta diventa un thriller

Roma, 29 settembre 2023 - La notizia si diffonde la sera di giovedì 28, tramite le "storie" postate su Instagram da Chiara Ferragni: scopriamo che nel corso della sua giornata parigina ha fatto shopping da Dior, poi ha partecipato a un evento serale (si presume dall'abito elegantissimo e dalle luci soffuse del tramonto che attraversano i vetri della Pyramide) al Louvre, "sponsorizzato" Lancome, dopodiché ecco che subito dopo compare la prima foto che inizia a inquietare i fan dell'influencer: l'immagine ritrae la mano di Chiara Ferragni che stringe quella dell'amica Chiara Biasi.

E' evidente che le due sono in volo, un volo non programmato, perché è successo qualcosa: "Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un'emergenza", scrive infatti la Ferragni nella didascalia della foto. In mattinata compaiono altre immagini, stessa storia - si sa: le storie Instagram procedono perlopiù non con un montaggio ad hoc, ma seguendo l'ordine cronologico in cui vengono realizzate per scomparire dopo 24 ore: tre foto di Chiara con i suoi bambini. In una c'è Chiara con Vittoria a casa, entrambe sorridenti, in un'altra il piccolo Leone abbraccia la mamma - sempre all'apparenza con un'espressione serena sul volto - che guarda il telefonino mentre è in ascensore, nell'ultima compaiono tutti e tre insieme, mamma e figli, e sulla foto ci sono tre emoticon: un cuoricino con le stelline, le mani giunte, e un altro cuoricino con stelline.

Cosa sta succedendo? Rientro d'urgenza da Parigi di Chiara? Foto di famiglia con l'immaginetta delle mani che pregano? L'amico di Fedez David Marra che in più fa sapere: “Mandate un abbraccio a Federico” : I social impazziscono, e di conseguenza impazziscono anche i mass media che non possono ignorare l'impazzimento social. Il cortocircuito è partito, ed è inarrestabile. Si sa che Fedez ha avuto grossi problemi di salute, a marzo 2022 è stato operato di un tumore al pancreas, a maggio è stato rioperato per una cicatrice interna che non era guarita dopodiché i fan della serie tv Prime sono pure a conoscenza del fatto che anche sotto Sanremo l'uomo non stava al suo meglio per gli effetti degli antidepressivi. Finché nel primo pomeriggio di ieri si scopre che Fedez è stato di nuovo ricoverato a Milano.

Cos'ha Fedez? Non si sa. L'allarme è stato lanciato, abbondantemente, via Instagram. Ma una minifoto con una minididascalia in cui qualcuno della famiglia, dell'entourage, financo dell'entourage di chi si occupa del nuovo profilo Instagram del nuovo cane Paloma, insomma qualcuno che si preoccupi di spegnerlo quest'allarme - se possibile, magari - o comunque di contestualizzarlo, non c'è. Siamo alla comunicazione secondo per secondo di qualunque cosa: ma se comunichi che c'è un'emergenza che ti porta a partire all'improvviso da Parigi a Milano, comunica anche perché, che cosa sta succedendo. Se vuoi fare della tua vita una diretta Instagram o una serie tv, ok. Ma farne un thriller anche no: sono troppi - milioni di milioni - i fan, per tenerli appesi così. Né ha molto senso invocare il diritto alla privacy - sì è vero c'è di mezzo una questione di salute - quando la tua privacy sei tu per primo a infrangerla regolarmente. Basta poco. Forse non basta il criptico cuore rosso su sfondo nero pubblicato da Chiara nella serata di venerdì, poco prima delle 20. Basta, invece, l’esplicita storia che Fedez pubblica su Instagram negli stessi minuti in cui compare il cuore rosso di Chiara e in cui lui spiega: sì, “Sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno provocato un’emorragia interna, grazie a due trasfusioni di sangue sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”. Lo ringraziamo tutti. Ricordando che però nel frattempo di ore di allarmi e misteri e silenzi e consultazioni forsennate dei social della coppia, di ore ne sono passate 24.