Roma, 1 maggio 2021 - Scoppia la polemica al Concertone del Primo Maggio. "Ovviamente da persona libera mi assumo tutta la responsabilità di ciò che dico e faccio. Il contenuto di questo intervento è stato definito inopportuno dalla vicedirettrice di Raitre". A parlare è il cantante Fedez, che in giornata aveva ingaggiato un duello a distanza con la Lega. Il partito aveva infatti avvertito che se il cantante avesse usato a fini personali il concerto del 1 maggio per fare politica "la Rai dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si sobbarchino l'intero costo dell'evento". E così Fedez, dal canto suo, aveva rivendicato la libertà di espressione: "È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perché venga sottoposto ad approvazione politica. Un artista può esprimere liberamente le sue idee su un palco? O deve passare al vaglio della politica?".

Salito poi sul palco per esibirsi Federico Lucia ha ribadito quanto aveva già raccontato nel pomeriggio su Instagram in merito a una presunta censura politica al suo intervento: "E' stata prima volta che mi è successo di dover inviare il testo del mio intervento", ha dichiarato dall'Auditorium Parco della Musica, spiegando che "i vertici di Rai3 mi hanno chiesto di aggiustare il monologo, poi alla fine mi è stato dato il permesso di esprimermi liberamente. Ma il contenuto è stato comunque definito inopportuno dalla vice direttrice di Rai3". In una nota rilasciata in serata Viale Mazzini ha smentito il fatto: "È fortemente scorretto e privo di fondamento sostenere che la Rai abbia chiesto preventivamente i testi degli artisti", ha fatto sapere la Rai, aggiungendo di non aver "mai operato forme di censura preventiva".

E Fedez sul suo profilo Twitter pubblica il video della telefonata: "La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera - ha scritto il cantante - dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad 'adeguarmi ad un sistema' dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi".

Comunicato Rai

"Rai3 e la Rai sono da sempre aperte al dibattito e al confronto di opinioni, nel rispetto di ogni posizione politica e culturale. È fortemente scorretto e privo di fondamento sostenere che la Rai abbia chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al tradizionale concertone del Primo Maggio, per il semplice motivo che è falso, si tratta di una cosa che non è mai avvenuta". È quanto fa sapere Viale Mazzini in una nota rilasciata in serata, rispondendo così a Fedez e alla sua denuncia di essere stato sottoposto ad approvazione. "Né la Rai né la direzione di Rai3 hanno mai operato forme di censura preventiva nei confronti di alcun artista del concerto - continua il comunicato -: la Rai mette in onda un prodotto editoriale realizzato da una società di produzione in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil, la quale si è occupata della realizzazione e dell'organizzazione del concerto, nonché dei rapporti con gli artisti. Il che include la raccolta dei testi, come da prassi".

"La Festa del lavoro, come hanno ricordato nei loro interventi i segretari di Cgil, Cisl e Uil, è appunto una festa, vale a dire la celebrazione delle conquiste dei lavoratori e dei loro diritti, sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, di cui i sindacati si fanno custodi e paladini. Ed è proprio a quelle conquiste e a quei diritti, oggi minacciati da una pandemia mondiale che erode l'occupazione, che è dedicato questo Primo Maggio", conclude l'azienda.

Lega

"Se Fedez userà a fini personali il concerto del 1 maggio per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la Rai dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si sobbarchino l'intero costo dell'evento". Lo hanno dichiarato in giornata i senatori e deputati della Lega in Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio (capogruppo), Giorgio Bergesio, Laura Cavandoli, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti e Simona Pergreffi. "Con 945.000 posti di lavoro persi in un anno e la disoccupazione giovanile al 33%, se davvero il signor Federico Leonardo Lucia deciderà di promuovere la propria figura attaccando Lega e Vaticano, sarà un insulto al 1 maggio. Non si usano i diritti dei lavoratori per promuovere la propria immagine e fare ulteriori profitti", hanno aggiunto. "La Rai non può comprare interventi d'odio a scatola chiusa e non si invochi la censura, perché al rapper non mancano certo spazi per manifestare il suo pensiero, tra l'altro noto anche ai sassi. Viale Mazzini ha ancora qualche ora per rimediare, dopodiché la Lega si muoverà in tutte le sedi competenti. E i sindacati si ricordino che il lavoro appartiene a tutti, non lo si svilisca per regalare qualche like a un cantante milionario".

Fedez e Ddl Zan

Ma sul palco del Concertone Fedez ha portato la sua battaglia per il ddl Zan, scagliandosi contro la Lega: "Vorrei dire due parole sull'uomo del momento, il sonnecchiante Ostellari - ha detto Fedez, in riferimento al presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama -. Ostellari ha deciso che un disegno di legge di iniziativa parlamentare, di massima espressione del popolo, già approvato alla Camera, può tranquillamente essere bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo, cioè se stesso". D'altronde, ha proseguito, "Ostellari fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per la sua grande lotta all'uguaglianza".

E immediata è arrivata la risposta di Matteo Salvini: "Adoro la libertà - ha dichiarato il leader della Lega -. Adoro la musica, l'arte, il sorriso. Adoro e difendo la libertà di pensare, di scrivere, di parlare, di amare. Ognuno può amare chi vuole, come vuole, quanto vuole. E chi discrimina o aggredisce va punito, come previsto dalla legge. E' già così, per fortuna". E poi ha concluso: "Reinvito Fedez a bere un caffè, tranquilli, per parlare di libertà e di diritti".