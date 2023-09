Fedez di nuovo ricoverato: "I medici mi hanno salvato la vita". Ferragni torna d’urgenza da Parigi

Il ricovero d’urgenza, giovedì, al Fatebenefratelli di Milano, che non è il San Raffaele dov’era stato operato, un anno e mezzo fa, per un tumore raro del pancreas, ma l’ospedale dove l’ha portato l’ambulanza del 118, come chiunque debba essere curato in emergenza per un’emorragia interna. Il rientro repentino della moglie Chiara Ferragni dalla settimana della moda di Parigi, per una "emergency", un’emergenza. E poi, ieri sera, è stato lo stesso Fedez dal reparto di Chirurgia del Fatebenefratelli – o chi per lui, autorizzato da lui – a raccontare, con una storia sul suo profilo Instagram. "Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti - esordisce il testo in stampato, bianco su fondo nero -. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita". Così ha riferito Fedez, com’è giusto che sia, perché il rapper 33 enne (ne compirà 34 il 15 ottobre) Federico Leonardo Lucia, nonostante i 14,7 milioni di follower solo su Instagram (e quasi il doppio sul profilo della moglie), il podcast, i concerti, l’iper-esposizione mediatica dell’intera famiglia con tanto di serie dedicata ("The Ferragnez"), è un personaggio estremamente pubblico ma non un capo di Stato o comunque qualcuno dalla cui salute possano dipendere le sorti di un Paese; ed è, dunque, l’unico titolato a parlare della propria salute, come del resto aveva fatto, con molti dettagli ma con i propri tempi, quando aveva raccontato sui social l’esperienza del tumore.

E così anche ieri è stato Fedez a porre fine a ore d’angoscia dei fan, innescate da una story pubblicata dalla consorte: Ferragni aveva informato i suoi follower del ritorno anticipato da Parigi con una foto della propria mano che stringeva quella dell’amica influencer Chiara Biasi, e la scritta, in inglese: "Alle migliori amiche che saltano sul primo aereo con te quando hai un’emergenza". Sul profilo di Chiara erano seguite altre foto di abbracci sorridenti coi figli. Ma il tam tam sui social ormai era partito, e l’idea che qualcosa di grave fosse accaduto era stata confermata da una frase di Mr Marra - lo streamer subentrato a Luis Sal nella co-conduzione del podcast Muschio Selvaggio –, che in diretta Twitch aveva chiesto di mandare "un abbraccio a Federico, e non dico altro".

Poi basta, e la preoccupazione dei fan s’era scatenata sui social, alimentata dalle prime indiscrezioni sul ricovero di Fedez, con tanto di chat pubblicata da un’influencer in cui una fantomatica fonte legata all’ospedale Sacco parlava di un’operazione per "ulcere gastiche" e "varie emorragie", sostenendo però che il rapper fosse già stato "dimesso". L’azienda sanitaria cui appartengono sia il Sacco che il Fatebenefratelli, però, com’è ovvio non aveva né confermato né smentito, e anche lo staff della Ferragni s’era rifiutato di rilasciare dichiarazioni, prima che a sciogliere il mistero fosse lo stesso Fedez.