Asti, 3 maggio 2021 - Hanno trovato altre ossa. E il criminologo Fabrizio Pace che guidava il gruppo di ricerca non ha dubbi: "Sono di Federica Farinella. Escluderei assolutamente che appartengano a qualcun altro. Siamo in una zona talmente impervia, in un luogo talmente sconosciuto... Nulla mi porta a pensare da tecnico che possano esserci resti di altre persone. Lo escludo a priori". Federica, modella di Asti, aveva 30 anni quando sparì, il 2 settembre 2001, dalla casa di famiglia, in campagna. Il suo è rimasto un caso irrisolto fino al 29 dicembre 2020. Quel giorno il papà Francesco, 83 anni, viene a sapere da un maresciallo dei carabinieri che appartengono proprio a Federica le ossa ritrovate da un cacciatore nei boschi di Camerano Casasco (Asti), saranno cinque-seicento metri dal podere della scomparsa, in un luogo impervio, tra i canneti. Non ci sono dubbi, l'ha certificato il dna. Ma per la procura il caso è chiuso: resta un suicidio. La famiglia, invece, vuole capire. Troppo grande il dolore per quella figlia delusa dal mondo della tv dove sognava di sfondare. Aveva vissuto a Roma, per un periodo. Ma poi era scoppiato lo scandalo Vallettopoli (inchiesta che finirà con un'archiviazione) e Federica era tornata in famiglia, amareggiata. Il papà Francesco un giorno ha deciso di condividere il suo dolore con il mondo. Ha fondato l'associazione Penelope, che aiuta le famiglie degli scomparsi. Pace è il vicepresidente nazionale. Come gli altri, si è stretto attorno a questo padre coraggioso per andare avanti insieme e provare a risolvere il mistero.

Si riparte dal nuovo ritrovamento. Ha voluto partecipare anche il papà di Federica, alle ricerche. "Ero molto indeciso - confida -. Ma poi mi sono detto, se non vado in futuro mi rimproveverò sempre di non aver visto neanche dov'era... Sono stato malissimo ad esserci ma dovevo farlo. Le ossa erano così vicine al primo ritrovamento... Ragionevolmente sono le sue. Suicidio o omicidio? È quello che cerchiamo di capire. La procura ha chiuso subito l'inchiesta ma si è dimostrata molto disponibile. Mi auguro che questo giallo venga risolto, almeno mi metto il cuore in pace". Le ossa erano sul terreno, vicino a una tana di animali, forse cinghiali. "Abbiamo costituito un tavolo di lavoro e organizzato le ricerche per il fine settimana del primo maggio - racconta il criminologo - . Eravamo una quindicina di persone, con noi anche cani addestrati. Non abbiamo finito. Tra quindici giorni cercheremo ancora". Il mistero resta.

Federica, bella e delusa, si è tolta la vita o è stata uccisa? Il criminologo non ha certezze: "Al momento non escludiamo alcuna ipotesi. Non andiamo a cercare una verità, andiamo per esclusione. Stiamo cercando una risposta alla domanda: come si può morire in un bosco? A settembre non certo di freddo. Di fame? Ma siamo a 600 metri da casa, in una giornata tranquilla. La psicoterapeuta all'epoca dichiarò che Federica non si sarebbe mai allontanata dal padre, per il rapporto che avevano”. Ma il corpo è sempre rimasto lì? “Anche questo non lo sappiamo - ammette Pace -. Potrebbe essere ma non ci sono elementi certi per dirlo. Continueremo a lavorare". A gennaio, papà Francesco aveva confidato: "Se è andata da sola o qualcuno l’ha portata, se i resti sono lì da vent’anni o sono stati portati dopo... Non lo so, è tutto da chiarire. Io la sera mi addormento con la sua immagine negli occhi”.