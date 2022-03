Federica Farinella, la modella e i 3 dubbi del criminologo: "Perché non credo al suicidio"

Torino, 2 marzo 2022 - Federica Farinella, la morte e il mistero. A 21 anni dalla scomparsa, domani 3 marzo la modella di Asti avrà il funerale. I suoi resti, ritrovati tra la fine del 2020 e il 2021 a seicento metri in linea d'aria dalla casa di campagna a Camerano Casasco da dove sparì, nel settembre 2001, avranno finalmente una sepoltura. "Una tomba sulla quale portare un fiore", ha detto commosso il papà Francesco. Aggiungendo però subito dopo: "Ma questo non vuol dire rinunciare a conoscere la verità. Se sarà necessario, i resti saranno riesumati". Anche se la procura di Asti ha messo la parola fine alla storia, suicidio. "Fare il funerale per noi non significa mettere la parola fine alla verità", gli fa eco Fabrizio Pace, criminologo che lavora con Penelope, l'associazione nata per aiutare le famiglie degli scomparsi, Francesco Farinella è stato il presidente piemontese.

Allora, omicidio o suicidio? Ecco i tre dubbi del criminologo.

Dopo il primo ritrovamento casuale delle ossa da parte di un cacciatore, a ottobre 2020, la squadra di Penelope ha iniziato ricerche autonome che hanno portato alla scoperta di altri resti, in due momenti diversi. "Ma - svela il criminologo - qualcuno si è introdotto in quell'area e ha pulito tutto. Noi ne avevamo parlato sui giornali, quindi la notizia era nota. Questo è un elemento chiave, mi fa pensare che qualcuno aveva a che fare con quel luogo ed era necessario cancellare le prove". Quel luogo, insiste Pace, "è molto impervio, ci si arriva difficilmente. La vegetazione è molto intricata, i boschi abbandonati, è difficile anche orientarsi. Chi è andato lì, questa è la mia conclusione, ha a che fare con quel luogo".

"Non mi convince un altro aspetto: nelle disponibilità della ragazza c’erano tantissimi farmaci. Sono ancora nella sua stanza, che è rimasta intatta dal giorno della scomparsa. Li prendeva per curare una depressione. E mentre ricordo questo non vorrei si pensasse a un automatismo, depressione uguale suicidio. Sono blister di plastica, avremnmo dovuti ritrovarne tracce nel luogo dei resti. Invece niente". Il ragionamento del criminologo è: se Federica avesse voluto suicidarsi, avrebbe portato quelle medicine con sé.

Terzo punto oscuro: "Federica è sparita in infradito, short e maglietta. Le ciabattine non sono mai state ritrovate. Come poteva avventurarsi in quel luogo impervio così? E mi chiedo anche: possibile che questa ragazza non avesse addosso nemmeno una catenina, un anello, nulla. Ho cercato ovunque nel boschetto, anche con l'aiuto di un metal detector. Non abbiamo trovato nulla".

Tra tante domande, una certezza: "Abbiamo coinvolto anche il celebre entomologo Stefano Vanin. Il corpo di Federica è sempre rimasto in quel luogo. Per me un posto perfetto per nascondere un cadavere. Spero che un giorno ci possa essere l'esumazione delle ossa".