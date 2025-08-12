Febbre del Nilo, i casi aumentano. Primo decesso a Milano: ora le vittime sono venti

L’infezione da virus West Nile corre: sono almeno venti le morti avvenute in Italia nel 2025, e i contagi sono stati almeno 179. La vittima più recente del virus trasmesso dalle zanzare del genere Culex (in foto), è un uomo di 90 anni di Paderno Dugnano, morto nell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, dove era ricoverato per patologie pregresse.

Continuano i focolai nel Lazio e in Campania, specialmente nelle zone di Latina e Caserta. Un uomo di 85 anni è morto nel Lazio, anche lui ricoverato per altre patologie. Stessa situazione anche per l’uomo di 83 anni, residente a Capua, deceduto ieri.

Domani una delegazione del ministero della Salute è attesa a Latina, una delle città più colpite, mentre, a quanto si apprende, la Regione Campania non ha dato la disponibilità a un incontro analogo inizialmente previsto a Caserta. Proseguono intanto le campagne di disinfestazione, come quelle avviate a Latina e a Rapallo.

Nonostante i casi stiano costantemente aumentando nelle ultime settimane, l’andamento generale è in linea con quello degli ultimi anni, sulla base dei dati riportati dall’Istituto Superiore di Sanità. Nel 2018, c’erano stati 618 casi e 49 decessi, nel 2024 invece 484 casi, con 36 decessi. Negli anni a ridosso della pandemia di Covid-19 c’è stata una riduzione sia dei casi sia dei decessi (55 e zero morti nel 2019, 68 e 5 morti nel 2020).