Febbre dei mutui Banche in soccorso "Possibile allungare le rate dei variabili"

di Antonio Troise

Il governo chiama, le banche rispondono. Sulla questione del caro-mutui il dialogo è aperto. Con la disponibilità degli istituti di credito a venire incontro alle famiglie in difficoltà con le rate, allungando la scadenza dei prestiti. La "pace", dopo i contatti informali degli ultimi giorni con i tecnici del Mef, viene "siglata" virtualmente in diretta, nel corso dell’assemblea dell’Abi, davanti ad un parterre d’eccezione, dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti al governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Tocca proprio al presidente dell’associazione, Antonio Patuelli, rispondere positivamente alla "moral suasion" dell’esecutivo spiegando che le banche in Italia, "mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con numeri di raccolta in continuo aumento e su richiesta, possono allungare la durata dei mutui per chi è in regola con i pagamenti o realizzare surroghe".

Alle parole del presidente dell’Abi fanno subito seguito le decisioni di Unicredit e Intesa (il presidente Gros Pietro: "Noi siamo pronti") di attivare programmi di maggiore flessibilità per il pagamento delle rate. Seguiti a ruota da Federcasse e dagli istituti di credito cooperativo. Ma non basta. Perchè Patuelli chiede anche "un cambio delle regole roppo rigide dell’Eba (l’autorità bancaria europea) per chi è in ritardo sui pagamento delle rate dei mutui, "che non permettono alle banche una maggiore flessibilità". È necessaria, insomma, una normativa diversa per gli insolventi e gli istituti di credito. "Sono evidenti del resto – aggiunge il numero uno dei banchieri – i rischi per il credito a imprese e famiglie che, in dieci anni di tassi a zero, spesso non avevano previsto i rapidi aumenti dei tassi e le riduzioni della liquidità".

Le parole di Patuelli sono accolte con favore dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti che ricorda, tra l’altro, come a febbraio scorso la stessa Banca d’Italia avesse "invitato tutte le banche a valutare con estrema attenzione l’opportunità di rivedere le modifiche contrattuali a sfavore dei clienti che avessero precedentemente attuato", considerato l’aumento dei tassi avviato lo scorso luglio dalla Bce. Il titolare del Mef valuta l’azione della Bce "comprensibile", ma aggiunge come sia "parimenti comprensibile la preoccupazione per gli effetti recessivi su una economia Ue ancora sotto stress a causa della pandemia e del conflitto russo-ucraino". Giorgetti chiede, però, al mondo bancario "un rapido avvicinamento tra i margini di interesse applicati ai crediti erogati e quelli riconosciuti sulle somme accantonate nei conti correnti. Un adeguamento dei tassi attivi al nuovo contesto che stiamo attraversando rappresenterebbe un’azione equa nei confronti dei clienti e contribuirebbe ad alleviare l’impatto della pressione inflazionistica".

Anche il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, non nasconde i suoi timori per l’effetto del caro-tassi. Dal dicembre del 2021 al maggio di quest’anno, ricorda il governatore, i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle imprese e sui nuovi mutui alle famiglie sono cresciuti in Italia rispettivamente di circa 360 e 280 punti base, portandosi al 4,8 e 4,2%. Mentre nei primi tre mesi del 2023 "l’incidenza del flusso di prestiti che presentano ritardi nei pagamenti, anche se non ancora tali da richiedere una classificazione come deteriorati, è raddoppiata, all’1,6% del complesso dei finanziamenti in bonis in ragione d’anno". Visco, infine, non esita a lanciare un messaggio alla Bce, invitandola ad una maggiore cautela sulle politiche monetarie. "Bisogna limitare gli effetti sul Pil", dice, e stima una crescita che potrebbe superare l’1% quest’anno.