Canzoni fasciste nella sede FdI a Parma: il video virale. Sdegno del sindaco e il Pd attacca

Parma, 31 ottobre 2025 – Scoppia il caso dei cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma. Tutto parte da un video diventato virale sul web che immortala un gruppo di giovani all’interno dei locali in Borgo del Parmigianino, nel centro città, utilizzati da Gioventù Nazionale, il ramo giovanile del partito: cantano la canzone ‘Me ne frego’, inno squadrista che recita così: “Se il sol dell'avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore! Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man!”. Il gruppo poi inneggia a Mussolini: “Duce, Duce!”. Secondo una prima ricostruzione il filmato risalirebbe al 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma.

All'interno e all'esterno della sede di Fratelli d'Italia a #Parma si canta allegramente e a squarciagola Il "Me ne frego", mentre si invoca al duce Benito Mussolini. E per GIOGGIA trovare la matrice si fa ogni giorno sempre più complicato. pic.twitter.com/nK71Qnztea — Gimmoriso' 🇵🇸 (@fawollo13) October 31, 2025

Il sindaco: “Propaganda senza pudore”

Tra i primi a condannare l’episodio c’è il sindaco Michele Guerra: “I valori che rappresenta questa città sono del tutto alternativi e contrapposti a quelli che senza alcun pudore propagandano nella sede di Fratelli d'Italia, dove si inneggia al Duce, si cantano cori per le camicie nere e gli squadristi – scrive il primo cittadino –. Parma non accetterà né ora né mai squallida propaganda di un tempo passato e orrendo. Non lo ha fatto da 80 anni a questa parte, non lo farà nemmeno adesso”.

Gioventù Nazionale commissaria il movimento provinciale

Il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale in Emilia Romagna prende distanza dal suo distaccamento locale: “In accordo con i vertici nazionali del movimento, si è proceduto al commissariamento immediato della federazione provinciale di Gioventù Nazionale Parma, per motivi di incompatibilità politica. Quanto prima la nomina di un commissario”.

Il Pd all’attacco: “Meloni condanni”

Nel frattempo il Partito Democratico, nelle figure di Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo alla Camera dei deputati e al Senato, attacca: “Questa volta la matrice è chiara. Chiediamo alla premier Meloni di condannare senza esitazione un episodio grave che offende una città e la storia di un paese. Meloni dovrebbe ricordare ai suoi, soprattutto ai più giovani, che governa democraticamente eletta perché qualcuno combatté il fascismo anche a costo della vita. E dovrebbe ricordare ai suoi giovani, di cui va tanto fiera, che la Costituzione su cui ha giurato è nata dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione dal nazifascismo”.