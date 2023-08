FdI blinda Arianna a Roma: "Sempre avanti, anche se c'è tempesta"

La nomina di Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia (insieme nella foto), a responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia continua a suscitare polemiche. Il partito blinda Arianna. E anche la protagonista parla, esortando i militanti: "Grazie davvero per le tantissime attestazioni di stima che ho ricevuto, mi hanno trasmesso forza e voglia di fare ancora meglio. Il nuovo dipartimento che seguirò è quello delle adesioni a FdI, oltre a continuare a occuparmi della segreteria politica del partito, incarico che svolgo da tempo e che ora è stato formalizzato. Ci aspetta un anno importante, non saranno sempre giornate di sole, arriveranno le nuvole e le tempeste, andremo dritti per la nostra strada senza arrenderci mai, senza indietreggiare perché dopo la tempesta alla fine torna sempre il sole".

In sua difesa dagli attacchi del centrosinistra (che parla di “familismo“) intervengono in molti, attaccando a loro volta la leader Pd Elly Schlein: "Mentre nella sua dorata gioventù – stoccata di Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia – era subissata dalla nobile incombenza di scegliere l’armocromista a cui delegare stancamente la gestione del guardaroba, Arianna Meloni attaccava manifesti, partecipava e organizzava congressi, era punto di riferimento della destra italiana".